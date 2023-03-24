Хитрые нюансы приготовления вкусных каш, о которых знает не каждый

Сварить кашу — это не просто залить ее водой

Каши — основа нашей кухни. Они являются ценным источником сложных углеводов, витаминов и минералов, от которых человек получает большую часть энергии. К тому правильно приготовленная каша — это еще и вкусно.

Несколько правил приготовления каш помогут сберечь ее полезные свойства и вкус. Smak поделился основными.

Секреты приготовления каш

Вода для приготовления продукта должна быть фильтрованной. Приготовленная на воде из-под крана крупа впитает в себя металлический привкус или неприятный запах хлорки.

Перед приготовлением блюд крупу лучше просушить. Это улучшает вкус каши, облегчает переваривание и повышает питательную ценность.

Варить каши лучше всего в толстостенной посуде из нержавеющей стали. Многослойное дно кастрюли равномерно прогревает весь объем, экономит энергию, а после выключения долго сохраняет тепло."Утомленная" каша — то, что нам нужно.

Перед варкой крупы нужно просеивать, перебирать и хорошо промывать. Но помните, что это не касается манной, кукурузной, ячневой крупы.

Для минимизации процесса варки можно крупу замочить. Чем меньше подвергается тепловой обработке крупа, тем больше в ней сохраняется питательная ценность.

Масло при варке поможет смягчить жесткую воду. Кроме того, зернышки каши внутри не будут развариваться.

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