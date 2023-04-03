Готуйте одразу багато: рецепт надзвичайної картоплі з часниковим маслом (відео)

Смачно і дуже просто

Якщо звичні гарніри, на кшталт корисних каш або ідеального картопляного пюре набридли — значить, пора йти далі і пробувати щось нове. Пропонуємо запекти картоплю з часниковим маслом.

Кожна порція виходить хрустка, ніжна та ароматна. Як запекти таку картоплю, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Smachno.

Інгредієнти:

картопля невелика — 6 шт

олія — для змащування картоплі

вершкове масло — 40 г

часник — 3 зубчики

зелень кропу

сіль — за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно миємо та надрізаємо навхрест. Насічки повинні доходити до середини кожної картоплини. Заливаємо її окропом, присолюємо та варимо 10 хв. Виймаємо з гарячої води. Змащуємо й викладаємо на деко насічками вгору. Ставимо деко в попередньо розігріту до 190 градусів духовку. Час приготування — близько 30 хв. В цей час готуємо часникове масло. Зелень кропу дрібно нарізаємо. Часник пропускаємо через прес. Масло солимо, виделкою вмішуємо в нього часник та кріп. Дістаємо картоплю. В кожен надріз кладемо порцію готового часникового масла.

Запечена картопля з часниковим маслом готова. Її слід одразу подавати до столу — просто в той час, як масло плавиться в надрізах. До речі, таку картоплю можна подавати до борщу разом із часниковими пампушками.