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Готуйте одразу багато: рецепт надзвичайної картоплі з часниковим маслом (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
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Дуже ароматна картопелька Новина оновлена 03 квітня 2023, 19:24
Дуже ароматна картопелька. Фото Скриншот из YouTube

Смачно і дуже просто

Якщо звичні гарніри, на кшталт корисних каш або ідеального картопляного пюре набридли — значить, пора йти далі і пробувати щось нове. Пропонуємо запекти картоплю з часниковим маслом.

Кожна порція виходить хрустка, ніжна та ароматна. Як запекти таку картоплю, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Smachno.

Інгредієнти:

  • картопля невелика — 6 шт
  • олія — для змащування картоплі
  • вершкове масло — 40 г
  • часник — 3 зубчики
  • зелень кропу
  • сіль — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Картоплю ретельно миємо та надрізаємо навхрест. Насічки повинні доходити до середини кожної картоплини.
  2. Заливаємо її окропом, присолюємо та варимо 10 хв. Виймаємо з гарячої води.
  3. Змащуємо й викладаємо на деко насічками вгору. Ставимо деко в попередньо розігріту до 190 градусів духовку. Час приготування — близько 30 хв.
  4. В цей час готуємо часникове масло. Зелень кропу дрібно нарізаємо. Часник пропускаємо через прес. Масло солимо, виделкою вмішуємо в нього часник та кріп.
  5. Дістаємо картоплю. В кожен надріз кладемо порцію готового часникового масла.

Запечена картопля з часниковим маслом готова. Її слід одразу подавати до столу — просто в той час, як масло плавиться в надрізах. До речі, таку картоплю можна подавати до борщу разом із часниковими пампушками.

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#Рецепт #Картопля