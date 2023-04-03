Готуйте одразу багато: рецепт надзвичайної картоплі з часниковим маслом (відео)
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Смачно і дуже просто
Якщо звичні гарніри, на кшталт корисних каш або ідеального картопляного пюре набридли — значить, пора йти далі і пробувати щось нове. Пропонуємо запекти картоплю з часниковим маслом.
Кожна порція виходить хрустка, ніжна та ароматна. Як запекти таку картоплю, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Smachno.
Інгредієнти:
- картопля невелика — 6 шт
- олія — для змащування картоплі
- вершкове масло — 40 г
- часник — 3 зубчики
- зелень кропу
- сіль — за смаком
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно миємо та надрізаємо навхрест. Насічки повинні доходити до середини кожної картоплини.
- Заливаємо її окропом, присолюємо та варимо 10 хв. Виймаємо з гарячої води.
- Змащуємо й викладаємо на деко насічками вгору. Ставимо деко в попередньо розігріту до 190 градусів духовку. Час приготування — близько 30 хв.
- В цей час готуємо часникове масло. Зелень кропу дрібно нарізаємо. Часник пропускаємо через прес. Масло солимо, виделкою вмішуємо в нього часник та кріп.
- Дістаємо картоплю. В кожен надріз кладемо порцію готового часникового масла.
Запечена картопля з часниковим маслом готова. Її слід одразу подавати до столу — просто в той час, як масло плавиться в надрізах. До речі, таку картоплю можна подавати до борщу разом із часниковими пампушками.