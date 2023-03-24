Хитрі нюанси приготування смачних каш, про які знає не кожен

Зварити кашу — це не просто залити її водою

Каші – основа нашої кухні. Вони є цінним джерелом складних вуглеводів, вітамінів та мінералів, від яких людина отримує більшу частину енергії. До того правильно приготовлена каша – це ще й смачно.

Декілька правил приготування каш допоможуть зберегти її корисні властивості та смак. Smak поділився головними.

Секрети приготування каш

Вода для приготування продукту має бути фільтрованою. Приготовлена на воді з-під крана крупа вбере металевий присмак або неприємний запах хлорки.

Перед приготуванням крупу краще просушити. Це покращує смак каші, полегшує перетравлення та підвищує поживну цінність.

Варити каші найкраще в товстостінному посуді з нержавіючої сталі. Багатошарове дно каструлі рівномірно прогріває весь об’єм, економить енергію, а після вимкнення довго зберігає тепло. "Стомлена" каша — те, що нам потрібно.

Перед варінням крупи потрібно просівати, перебирати та добре промивати. Але пам’ятайте, що це не стосується манної, кукурудзяної, ячної крупи.

Для мінімізації процесу варіння можна крупу замочити. Що менше піддається тепловій обробці крупа, то більше в ній зберігається поживна цінність.

Вершкове масло при варінні допоможе пом’якшити жорстку воду. Крім того, зернятка каші всередині не розварюватимуться.

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