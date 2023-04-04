Ваши каши будут лучше: лайфхаки правильного приготовления круп

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Каша — основа нашей кухни. Это основа рационального питания и источник сложных углеводов, витаминов и минералов.

Полезные свойства круп легко утратить при неправильной готовке. Вместе со Smak разберемся, как правильно готовить каши, чтобы они получились не только вкусными, но и полезными.

Как правильно готовить каши

Для приготовления гречневой каши необходимо на одну часть крупы взять две части воды. При варке кастрюлю, в которой варится каша нужно плотно накрыть крышкой, а саму кашу не трогать и не мешать. Готовится гречка 15-16 минут, а после варки ей следует постоять под крышкой еще несколько минут.

Кстати, гречневую крупу можно предварительно прожарить на сковороде 3-5 минут. Это придаст каше более яркий аромат, золотистый цвет и сделает её более рассыпчатой и вкусной.

Рисовая каша вкусна и полезна. Перед приготовлением рис необходимо промыть. Чтобы сварить 1 стакан риса, нужно залить его 2 стаканами воды и варить на медленном огне до разбухания. Это займет от 15 до 25 минут, все зависит от сорта.

Пшенную кашу следует промыть, пока вода не станет прозрачной. Воды нужно наливать при готовке больше, чем пшена, а варить — до полуготовности, чтобы зерно не разварилось. Затем эту воду сливают, доливают молоко и варят до его выпаривания и полной готовности пшенной каши.

Чтобы правильно приготовить кукурузную кашу, нужно в кипящее молоко добавить сахар и соль, засыпать крупу (на 300 г молока надо примерно 4 ст. л. с верхом крупы). Варить кашу на медленном огне, минут 5-6, помешивая; накрыть крышкой и через 15 минут — каша готова.

Перловую кашу необходимо вымачивать в холодной воде в течение 10-12 часов. Кашу варят в таких пропорциях: один стакан на один литр воды, а вариться она должна на сильном огне в кастрюле без крышки. Затем кастрюлю накрывают крышкой, ставят на водяную баню и варят до готовности. Когда каша готова ее снимают с огня и дают постоять под крышкой 10 минут, затем можно добавить немного сливок.

Ячневую кашу необходимо готовить 40-45 минут. Пропорция: на стакан каши — два воды.

В овсяной каше много витаминов и микроэлементов. Для ее приготовления нужно промыть крупу несколько раз, а при подаче к столу — добавить свежие или мороженые ягоды, сухофрукты и орехи.

Ранее мы писали, как правильно хранить крупы. Несколько простых лайфхаков — и ваши каши "живут" дольше.