Ваші каші будуть найкращими: лайфхаки правильного приготування круп

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Каша — основа нашої кухні. Це основа раціонального харчування та джерело складних вуглеводів, вітамінів та мінералів.

Корисні властивості круп легко втратити при неправильному приготуванні. Разом зі Smak розберемося, як правильно готувати каші, щоб вони вийшли не лише смачними, а й корисними.

Як правильно готувати каші

Для приготування гречаної каші необхідно на одну частину крупи взяти дві частини води. При варінні каструлю, в якій вариться каша, потрібно щільно накрити кришкою, а саму кашу не чіпати й не мішати. Готується гречка 15-16 хвилин, а після варіння слід постояти під кришкою ще кілька хвилин.

До речі, гречану крупу можна попередньо просмажити на сковороді 3-5 хвилин. Це надасть каші яскравішого аромату, золотистого кольору і зробить її більш розсипчастою і смачною.

Рисова каша смачна та корисна. Перед приготуванням рис потрібно промити. Щоб зварити 1 склянку рису, потрібно залити її 2 склянками води та варити на повільному вогні до розбухання. Це займе від 15 до 25 хвилин, все залежить від сорту.

Пшоняну кашу слід промити, поки вода не стане прозорою. Води потрібно наливати при готуванні більше, ніж пшона, а варити — до напівготовності, щоби зерно не розварилося. Потім цю воду зливають, доливають молоко і варять до його випарювання та повної готовності пшоняної каші.

Щоб правильно приготувати кукурудзяну кашу, потрібно до киплячого молока додати цукор і сіль, засипати крупу (на 300 г молока треба приблизно 4 ст. л. з верхом крупи). Варити кашу на повільному вогні, 5-6 хвилин, помішуючи; накрити кришкою і за 15 хвилин — каша готова.

Перлову кашу необхідно вимочувати у холодній воді протягом 10-12 годин. Кашу варять у таких пропорціях: одна склянка на літр води, а варитися вона повинна на сильному вогні в каструлі без кришки. Потім каструлю накривають кришкою, ставлять на водяну лазню та варять до готовності. Коли каша готова її знімають із вогню та дають постояти під кришкою 10 хвилин, потім можна додати трохи вершків.

Ячну кашу необхідно готувати 40-45 хвилин. Пропорція: на склянку каші – дві води.

У вівсяній каші багато вітамінів та мікроелементів. Для її приготування потрібно промити крупу кілька разів, а при подачі до столу додати свіжі або морожені ягоди, сухофрукти та горіхи.

Раніше ми писали, як правильно зберігати крупи. Декілька простих лайфхаків — і ваші каші "живуть" довше.