С чем приготовить булгур, чтоб получилось изысканное блюдо: необычный рецепт (видео)
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Из обычной каши получается аппетитное и привлекательное блюдо
Ризотто можно приготовить не только из риса, а использовать в качестве основного ингредиента другую крупу (подойдет даже перловка). Отличная альтернатива рису — булгур. Если добавить к этой крупе овощи, грибы и сыр, то вы получите изысканное блюдо на ужин или обед.
Рецепт а-ля ризотто из булгура рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм. Благодаря сыру, грибам и специям вы добьетесь не обычного вкуса каши, а создадите кулинарный шедевр, достойный подачи на праздничный стол.
Булгур с овощами, грибами и сыром
Ингредиенты:
- Булгур – 150 г
- Горячая вода — 300 мл
- Лук — 150 г
- Шампиньоны – 500 г
- Сыр мягкий (фета) – 100 г
- Соль — 24 г
- Кмин — 3 г
- Бальзамический уксус – 2 ст. л.
- Кориандр — 5 г
- Масло растительное – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Булгур промываем под проточной водой, высыпаем половину соли. Заливаем крутым кипятком. Накрываем крышкой или пищевой плёнкой и даем постоять 20 минут. Если вся вода не впиталась, слейте лишнюю.
- На сковороде разогреваем половину растительного масла. Туда же отправляем кориандр и тмин. Обжариваем минуту, следим, чтобы специи не горели.
- Обжариваем до мягкости лук в специях и перекладываем со сковороды.
- На этой же сковороде обжариваем нарезанные грибы, пока не выйдет вся влага. Добавляем соль и бальзамический уксус. Постоянно помешиваем, пока уксус не испарится.
- Добавляем лук, булгур и сыр. Все перемешиваем и выключаем. Даем постоять под крышкой 10 минут.
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