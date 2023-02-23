С чем приготовить булгур, чтоб получилось изысканное блюдо: необычный рецепт (видео)

Из обычной каши получается аппетитное и привлекательное блюдо

Ризотто можно приготовить не только из риса, а использовать в качестве основного ингредиента другую крупу (подойдет даже перловка). Отличная альтернатива рису — булгур. Если добавить к этой крупе овощи, грибы и сыр, то вы получите изысканное блюдо на ужин или обед.

Рецепт а-ля ризотто из булгура рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм. Благодаря сыру, грибам и специям вы добьетесь не обычного вкуса каши, а создадите кулинарный шедевр, достойный подачи на праздничный стол.

Булгур с овощами, грибами и сыром

Ингредиенты:

Булгур – 150 г

Горячая вода — 300 мл

Лук — 150 г

Шампиньоны – 500 г

Сыр мягкий (фета) – 100 г

Соль — 24 г

Кмин — 3 г

Бальзамический уксус – 2 ст. л.

Кориандр — 5 г

Масло растительное – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Булгур промываем под проточной водой, высыпаем половину соли. Заливаем крутым кипятком. Накрываем крышкой или пищевой плёнкой и даем постоять 20 минут. Если вся вода не впиталась, слейте лишнюю. На сковороде разогреваем половину растительного масла. Туда же отправляем кориандр и тмин. Обжариваем минуту, следим, чтобы специи не горели. Обжариваем до мягкости лук в специях и перекладываем со сковороды. На этой же сковороде обжариваем нарезанные грибы, пока не выйдет вся влага. Добавляем соль и бальзамический уксус. Постоянно помешиваем, пока уксус не испарится. Добавляем лук, булгур и сыр. Все перемешиваем и выключаем. Даем постоять под крышкой 10 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного блюда из вчерашнего картофельного пюре. А также мы рассказывали, каким продуктом заменить мясо в начинке, чтобы приготовить сочные голубцы.