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С чем приготовить булгур, чтоб получилось изысканное блюдо: необычный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Булгур можно приготовить вкуснее, чем вы привыкли Новость обновлена 23 февраля 2023, 15:08
Булгур можно приготовить вкуснее, чем вы привыкли. Фото svitreceptiv.com

Из обычной каши получается аппетитное и привлекательное блюдо

Ризотто можно приготовить не только из риса, а использовать в качестве основного ингредиента другую крупу (подойдет даже перловка). Отличная альтернатива рису — булгур. Если добавить к этой крупе овощи, грибы и сыр, то вы получите изысканное блюдо на ужин или обед.

Рецепт а-ля ризотто из булгура рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм. Благодаря сыру, грибам и специям вы добьетесь не обычного вкуса каши, а создадите кулинарный шедевр, достойный подачи на праздничный стол.

Булгур с овощами, грибами и сыром

Ингредиенты:

  • Булгур – 150 г
  • Горячая вода — 300 мл
  • Лук — 150 г
  • Шампиньоны – 500 г
  • Сыр мягкий (фета) – 100 г
  • Соль — 24 г
  • Кмин — 3 г
  • Бальзамический уксус – 2 ст. л.
  • Кориандр — 5 г
  • Масло растительное – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Булгур промываем под проточной водой, высыпаем половину соли. Заливаем крутым кипятком. Накрываем крышкой или пищевой плёнкой и даем постоять 20 минут. Если вся вода не впиталась, слейте лишнюю.
  2. На сковороде разогреваем половину растительного масла. Туда же отправляем кориандр и тмин. Обжариваем минуту, следим, чтобы специи не горели.
  3. Обжариваем до мягкости лук в специях и перекладываем со сковороды.
  4. На этой же сковороде обжариваем нарезанные грибы, пока не выйдет вся влага. Добавляем соль и бальзамический уксус. Постоянно помешиваем, пока уксус не испарится.
  5. Добавляем лук, булгур и сыр. Все перемешиваем и выключаем. Даем постоять под крышкой 10 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного блюда из вчерашнего картофельного пюре. А также мы рассказывали, каким продуктом заменить мясо в начинке, чтобы приготовить сочные голубцы.

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#Рецепт #Булгур