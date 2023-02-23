З чим приготувати булгур, щоб вийшла вишукана страва: незвичайний рецепт (відео)
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Зі звичайної каші виходить апетитна і приваблива страва
Ризото можна приготувати не тільки з рису, а використовувати як основний інгредієнт іншу крупу (підійде навіть перловка). Відмінна альтернатива рису – булгур. Якщо додати до цієї крупи овочі, гриби та сир, то ви отримаєте вишукану страву на вечерю чи обід.
Рецепт а-ля ризото із булгура розповідає фудблог kate.deliciouss в Інстаграм. Завдяки сиру, грибам і спеціям ви досягнете не звичайного смаку каші, а створите кулінарний шедевр, гідний подачі на святковий стіл.
Булгур з овочами, грибами та сиром
Інгредієнти:
- Булгур — 150 г
- Гаряча вода — 300 мл
- Цибуля — 150 г
- Печериці – 500 г
- Сир м’який (фета) – 100 г
- Сіль — 24 г
- Кмін — 3 г
- Бальзамічний оцет – 2 ст. л.
- Коріандр — 5 г
- Олія — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Булгур промиваємо під проточною водою, висипаємо половину солі. Заливаємо окропом. Накриваємо кришкою або харчовою плівкою та даємо постояти 20 хвилин. Якщо вся вода не ввібралася, злийте зайву.
- На сковороді розігріваємо половину олії. Туди ж відправляємо коріандр і кмин. Обсмажуємо хвилину, стежимо, щоб спеції не горіли.
- Обсмажуємо до м’якості цибулю у спеціях та перекладаємо зі сковороди.
- На цій же сковороді обсмажуємо нарізані гриби, доки не вийде вся волога. Додаємо сіль та бальзамічний оцет. Постійно помішуємо, поки оцет не випарується.
- Додаємо цибулю, булгур та сир. Все перемішуємо й вимикаємо. Даємо постояти під кришкою 10 хвилин.
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