З чим приготувати булгур, щоб вийшла вишукана страва: незвичайний рецепт (відео)

Зі звичайної каші виходить апетитна і приваблива страва

Ризото можна приготувати не тільки з рису, а використовувати як основний інгредієнт іншу крупу (підійде навіть перловка). Відмінна альтернатива рису – булгур. Якщо додати до цієї крупи овочі, гриби та сир, то ви отримаєте вишукану страву на вечерю чи обід.

Рецепт а-ля ризото із булгура розповідає фудблог kate.deliciouss в Інстаграм. Завдяки сиру, грибам і спеціям ви досягнете не звичайного смаку каші, а створите кулінарний шедевр, гідний подачі на святковий стіл.

Булгур з овочами, грибами та сиром

Інгредієнти:

Булгур — 150 г

Гаряча вода — 300 мл

Цибуля — 150 г

Печериці – 500 г

Сир м’який (фета) – 100 г

Сіль — 24 г

Кмін — 3 г

Бальзамічний оцет – 2 ст. л.

Коріандр — 5 г

Олія — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Булгур промиваємо під проточною водою, висипаємо половину солі. Заливаємо окропом. Накриваємо кришкою або харчовою плівкою та даємо постояти 20 хвилин. Якщо вся вода не ввібралася, злийте зайву. На сковороді розігріваємо половину олії. Туди ж відправляємо коріандр і кмин. Обсмажуємо хвилину, стежимо, щоб спеції не горіли. Обсмажуємо до м’якості цибулю у спеціях та перекладаємо зі сковороди. На цій же сковороді обсмажуємо нарізані гриби, доки не вийде вся волога. Додаємо сіль та бальзамічний оцет. Постійно помішуємо, поки оцет не випарується. Додаємо цибулю, булгур та сир. Все перемішуємо й вимикаємо. Даємо постояти під кришкою 10 хвилин.

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