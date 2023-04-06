Приготовьте этот шоколадный пирог без муки - и вы больше не зайдете в кондитерскую
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Без муки и малокалорийный - не пирог, а мечта
Побаловать себя чаем с вкуснейшим десертом — милое дело. Любимый "Наполеон" или невероятные французские эклеры — что может быть лучше после тяжелого трудового дня?
А что делать, если не хочется стоять долго у плиты? Правильно — приготовить десерт, который не требует много времени на приготовление. Рrostoway предлагает вам попробовать шоколадный из моркови. Не поверите — нам даже мука не понадобиться. Что может быть вкуснее десерта, который готовится быстро, да еще и не оставляет лишних сантиметров на талии?
Как приготовить шоколадный торт без муки
Ингредиенты:
- морковь — 200 г;
- овсяные хлопья – 90 г;
- разрыхлитель — 4 г;
- какао — 20 г;
- яйца — 3 шт;
- подсластитель по вкусу.
Для глазури:
- молоко 50 мл,
- горький шоколад 30 г.
Способ приготовления:
- Овсяные хлопья перемелите в муку. Морковь измельчите в блендере или натрите на мелкой терке.
- Яйца взбейте с сахаром или подсластителем по вкусу. Добавьте морковь, приготовленную овсяную муку, какао и разрыхлитель. Тщательно вымешайте.
- Перелейте в форму. Выпекать можно в духовке или в микроволновке. В первом случае готовность проверьте деревянной шпажкой. В микроволновке необходимо выпекать 10 минут при мощности 600w. Но готовность все же контролируйте!
- Для глазури растопите шоколад в молоке. На водяной бане или в микроволновке. Полейте пирог шоколадной глазурью. Приятного аппетита!
А вот такого "десерта" вы точно не пробовали! "Телеграф" делится рецептом потрясающего куриного торта.