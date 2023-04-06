Приготуйте цей шоколадний пиріг без муки — і ви більше не зайдете в кондитерську

Без борошна та малокалорійний – не пиріг, а мрія

Побалувати себе чаєм із найсмачнішим десертом — мила справа. Улюблений "Наполеон" чи неймовірні французькі еклери — що може бути краще після важкого трудового дня?

А що робити, якщо не хочеться довго стояти біля плити? Правильно приготувати десерт, який не вимагає багато часу на приготування. Рrostoway пропонує вам скуштувати шоколадний з моркви. Не повірите — нам навіть борошно не знадобиться. Що може бути смачніше за десерт, який готується швидко, та ще й не залишає зайвих сантиметрів на талії?

Як приготувати шоколадний торт без борошна

Інгредієнти:

морква — 200 г;

вівсяні пластівці – 90 г;

розпушувач — 4 г;

какао — 20 г;

яйця — 3 шт;

підсолоджувач на смак.

Для глазурі:

молоко 50 мл,

гіркий шоколад 30 г

Спосіб приготування:

Вівсяні пластівці перемеліть на борошно. Моркву подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці. Яйця збийте з цукром або підсолоджувачем на смак. Додайте моркву, приготовлену вівсяне борошно, какао та розпушувач. Ретельно вимішайте. Перелийте у форму. Випікати можна в духовці або мікрохвильовій печі. У першому випадку готовність перевірте дерев’яною шпажкою. У мікрохвильовій печі необхідно випікати 10 хвилин при потужності 600w. Але готовність все ж таки контролюйте! Для глазурі розтопіть шоколад у молоці. На водяній бані або в мікрохвильовій печі. Полийте пиріг шоколадною глазур’ю. Смачного!

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