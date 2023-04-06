Приготуйте цей шоколадний пиріг без муки — і ви більше не зайдете в кондитерську
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Без борошна та малокалорійний – не пиріг, а мрія
Побалувати себе чаєм із найсмачнішим десертом — мила справа. Улюблений "Наполеон" чи неймовірні французькі еклери — що може бути краще після важкого трудового дня?
А що робити, якщо не хочеться довго стояти біля плити? Правильно приготувати десерт, який не вимагає багато часу на приготування. Рrostoway пропонує вам скуштувати шоколадний з моркви. Не повірите — нам навіть борошно не знадобиться. Що може бути смачніше за десерт, який готується швидко, та ще й не залишає зайвих сантиметрів на талії?
Як приготувати шоколадний торт без борошна
Інгредієнти:
- морква — 200 г;
- вівсяні пластівці – 90 г;
- розпушувач — 4 г;
- какао — 20 г;
- яйця — 3 шт;
- підсолоджувач на смак.
Для глазурі:
- молоко 50 мл,
- гіркий шоколад 30 г
Спосіб приготування:
- Вівсяні пластівці перемеліть на борошно. Моркву подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці.
- Яйця збийте з цукром або підсолоджувачем на смак. Додайте моркву, приготовлену вівсяне борошно, какао та розпушувач. Ретельно вимішайте.
- Перелийте у форму. Випікати можна в духовці або мікрохвильовій печі. У першому випадку готовність перевірте дерев’яною шпажкою. У мікрохвильовій печі необхідно випікати 10 хвилин при потужності 600w. Але готовність все ж таки контролюйте!
- Для глазурі розтопіть шоколад у молоці. На водяній бані або в мікрохвильовій печі. Полийте пиріг шоколадною глазур’ю. Смачного!
А ось такого "десерту" ви достеменно не пробували! "Телеграф" ділиться рецептом приголомшливого курячого торта.