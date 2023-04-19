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Вкусные печеночные рулетики по маминому рецепту: красивая бюджетная закуска

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие рулетики очень подходят к праздничному столу
Такие рулетики очень подходят к праздничному столу. Фото ga.org.ua

Готовится эта закуска очень просто

Закуски из печени – отдельная страница праздничной кулинарии. К тому же очень вкусная. Если вы уже пробовали рулетики из печени в беконе, попробуйте приготовить канапе в форме свертков с начинкой.

Такая закуска готовится очень просто и быстро. Рецептом поделились на портале "Колижанка".

Ингредиенты для блинов:

  • куриная печень – 500 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 200 г;
  • мука — 3 — 4 ст. л.;
  • масло – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу.

Для начинки:

  • Яйца – 2 шт.
  • Плавленый сыр – 1 шт.
  • Морковь – 2-3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майонез для заправки

Способ приготовления:

  1. Печень моем, нарезаем и измельчаем в блендере. Перекладываем в глубокую емкость, добавляем яйца и молоко, все вместе взбиваем венчиком.
  2. Постепенно вводим в тесто муку, тщательно перемешивая, чтобы не образовалось комков. В конце добавляем растительное масло и соль. У нас получилось тесто на блине.
  3. Смазываем сковороду растительным маслом и обжариваем блины с обеих сторон, пока не подрумянятся.
  4. Для начинки мелко нарезаем лук, на мелкой терке натираем морковь, обжариваем. Пока остывает, натираем на мелкой терке плавленый сыр и заранее отваренные яйца. Смешиваем яйца, тушеную морковь с луком, сыр тертый, измельченный чеснок, майонез, соль, перец. Перемешиваем до однородности.
  5. На печеночный блинчик выкладываем смесь и равномерно распределяем по всей площади, сворачиваем рулетиком.
  6. Готовые рулетики разрезаем на небольшие "бочонки". На шпажку одеваем помидор черри и кусочек рулетика.

Закуска готова к подаче на стол. А чтобы было еще вкуснее, посмотрите советы, как правильно подготовить печень к приготовлению.

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