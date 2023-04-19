Вкусные печеночные рулетики по маминому рецепту: красивая бюджетная закуска

Готовится эта закуска очень просто

Закуски из печени – отдельная страница праздничной кулинарии. К тому же очень вкусная. Если вы уже пробовали рулетики из печени в беконе, попробуйте приготовить канапе в форме свертков с начинкой.

Такая закуска готовится очень просто и быстро. Рецептом поделились на портале "Колижанка".

Ингредиенты для блинов:

куриная печень – 500 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 200 г;

мука — 3 — 4 ст. л.;

масло – 3 ст. л.;

соль – по вкусу.

Для начинки:

Яйца – 2 шт.

Плавленый сыр – 1 шт.

Морковь – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок

Соль, перец – по вкусу

Майонез для заправки

Способ приготовления:

Печень моем, нарезаем и измельчаем в блендере. Перекладываем в глубокую емкость, добавляем яйца и молоко, все вместе взбиваем венчиком. Постепенно вводим в тесто муку, тщательно перемешивая, чтобы не образовалось комков. В конце добавляем растительное масло и соль. У нас получилось тесто на блине. Смазываем сковороду растительным маслом и обжариваем блины с обеих сторон, пока не подрумянятся. Для начинки мелко нарезаем лук, на мелкой терке натираем морковь, обжариваем. Пока остывает, натираем на мелкой терке плавленый сыр и заранее отваренные яйца. Смешиваем яйца, тушеную морковь с луком, сыр тертый, измельченный чеснок, майонез, соль, перец. Перемешиваем до однородности. На печеночный блинчик выкладываем смесь и равномерно распределяем по всей площади, сворачиваем рулетиком. Готовые рулетики разрезаем на небольшие "бочонки". На шпажку одеваем помидор черри и кусочек рулетика.

Закуска готова к подаче на стол. А чтобы было еще вкуснее, посмотрите советы, как правильно подготовить печень к приготовлению.