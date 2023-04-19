Вкусные печеночные рулетики по маминому рецепту: красивая бюджетная закуска
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Готовится эта закуска очень просто
Закуски из печени – отдельная страница праздничной кулинарии. К тому же очень вкусная. Если вы уже пробовали рулетики из печени в беконе, попробуйте приготовить канапе в форме свертков с начинкой.
Такая закуска готовится очень просто и быстро. Рецептом поделились на портале "Колижанка".
Ингредиенты для блинов:
- куриная печень – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 200 г;
- мука — 3 — 4 ст. л.;
- масло – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Для начинки:
- Яйца – 2 шт.
- Плавленый сыр – 1 шт.
- Морковь – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок
- Соль, перец – по вкусу
- Майонез для заправки
Способ приготовления:
- Печень моем, нарезаем и измельчаем в блендере. Перекладываем в глубокую емкость, добавляем яйца и молоко, все вместе взбиваем венчиком.
- Постепенно вводим в тесто муку, тщательно перемешивая, чтобы не образовалось комков. В конце добавляем растительное масло и соль. У нас получилось тесто на блине.
- Смазываем сковороду растительным маслом и обжариваем блины с обеих сторон, пока не подрумянятся.
- Для начинки мелко нарезаем лук, на мелкой терке натираем морковь, обжариваем. Пока остывает, натираем на мелкой терке плавленый сыр и заранее отваренные яйца. Смешиваем яйца, тушеную морковь с луком, сыр тертый, измельченный чеснок, майонез, соль, перец. Перемешиваем до однородности.
- На печеночный блинчик выкладываем смесь и равномерно распределяем по всей площади, сворачиваем рулетиком.
- Готовые рулетики разрезаем на небольшие "бочонки". На шпажку одеваем помидор черри и кусочек рулетика.
Закуска готова к подаче на стол. А чтобы было еще вкуснее, посмотрите советы, как правильно подготовить печень к приготовлению.