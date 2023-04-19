Смачні печінкові рулетики за маминим рецептом: красива бюджетна закуска

Закуска, що готується дуже просто

Закуски з печінки — окрема сторінка святкової кулінарії. До того ж, дуже смачна. Якщо ви вже куштували рулетики з печінки в беконі, спробуйте приготувати канапе у формі згортків з начинкою.

Така закуска готується дуже просто та швидко. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти для млинців:

куряча печінка – 500 г;

яйця – 2 шт.;

молоко – 200 г;

борошно — 3 – 4 ст. л.;

олія – 3 ст. л.;

сіль – до смаку.

Для начинки:

Яйця – 2 шт.

Плавлений сир – 1 шт.

Морква – 2-3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Часник

Сіль, перець – до смаку

Майонез для заправки

Спосіб приготування:

Печінку миємо, нарізаємо та дрібнимо у блендері. Перекладаємо у глибоку ємність, додаємо яйця та молоко, все разом збиваємо вінчиком. Поступово вводимо у тісто борошно, ретельно перемішуючи, щоб не утворилось грудок. Наприкінці додаємо олію та сіль. У нас вийшло тісто на млинці. Змащуємо сковороду олією і обсмажуємо млинці з обох боків, доки не підрум’яняться. Для начинки дрібно нарізаємо цибулю, на дрібній тертці натираємо моркву, обсмажуємо. Поки остигає, натираємо на дрібній тертці плавлений сир та заздалегідь відварені яйця. Змішуємо яйця, тушковану моркву з цибулею, сир тертий, подрібнений часник, майонез, сіль, перець. Перемішуємо до однорідності. На печінковий млинець викладаємо суміш і рівномірно розподіляємо по всій площі, згортаємо рулетиком. Готові рулетики розрізаємо на невеличкі "бочечки". На шпажку одягаємо помідор черрі та шматочок рулетика.

Закуска готова до подачі на стіл. А щоб було ще смачніше, перегляньте поради, як правильно підготовити печінку до приготування.