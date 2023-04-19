Смачні печінкові рулетики за маминим рецептом: красива бюджетна закуска
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Закуска, що готується дуже просто
Закуски з печінки — окрема сторінка святкової кулінарії. До того ж, дуже смачна. Якщо ви вже куштували рулетики з печінки в беконі, спробуйте приготувати канапе у формі згортків з начинкою.
Така закуска готується дуже просто та швидко. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".
Інгредієнти для млинців:
- куряча печінка – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 200 г;
- борошно — 3 – 4 ст. л.;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль – до смаку.
Для начинки:
- Яйця – 2 шт.
- Плавлений сир – 1 шт.
- Морква – 2-3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник
- Сіль, перець – до смаку
- Майонез для заправки
Спосіб приготування:
- Печінку миємо, нарізаємо та дрібнимо у блендері. Перекладаємо у глибоку ємність, додаємо яйця та молоко, все разом збиваємо вінчиком.
- Поступово вводимо у тісто борошно, ретельно перемішуючи, щоб не утворилось грудок. Наприкінці додаємо олію та сіль. У нас вийшло тісто на млинці.
- Змащуємо сковороду олією і обсмажуємо млинці з обох боків, доки не підрум’яняться.
- Для начинки дрібно нарізаємо цибулю, на дрібній тертці натираємо моркву, обсмажуємо. Поки остигає, натираємо на дрібній тертці плавлений сир та заздалегідь відварені яйця. Змішуємо яйця, тушковану моркву з цибулею, сир тертий, подрібнений часник, майонез, сіль, перець. Перемішуємо до однорідності.
- На печінковий млинець викладаємо суміш і рівномірно розподіляємо по всій площі, згортаємо рулетиком.
- Готові рулетики розрізаємо на невеличкі "бочечки". На шпажку одягаємо помідор черрі та шматочок рулетика.
Закуска готова до подачі на стіл. А щоб було ще смачніше, перегляньте поради, як правильно підготовити печінку до приготування.