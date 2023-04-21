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Безумно вкусный рыбный чебурек: простой рецепт блюда, которое сметут со стола за 2 минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимые чебуреки с необычной начинкой
Любимые чебуреки с необычной начинкой. Фото smachno.ua

Хрустящие рыбные чебурек — то, чего вам не хватало

Чебуреки уже давно и крепко вошли в наше меню. Их подают в ресторанах, их можно заказать на дом, они распространены как вкусная уличная еда. Но это потрясающее блюдо можно с легкостью приготовить дома и устроить посиделки в кругу друзей или родных.

Обычно чебуреки готовят с мясом, но сегодня мы вместе со Smachno.ua решили поэкспериментировать и приготовить рыбные чебуреки. Уверены, что такое необычное блюдо придется вам по душе.

Как приготовить чебуреки с рыбной начинкой

Ингредиенты:

  • мука – 2 стакана;
  • вода или рыбный бульон – 100 мл;
  • судак или любая свежая рыба – 500 г;
  • лук – 2 шт.;
  • перец, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рыбное филе вместе с луком пропустите через мясорубку.
  2. В филе добавьте соль, перец, немного рыбного бульона или воды и перемешайте.
  3. Чтобы сделать тесто, замесите муку, воду и соль.
  4. Тесто разделите на кусочки и раскатайте в тонкие лепешки. На середину лепешек положите фарш и защипните чебуреки в виде полумесяца.
  5. Обжарьте чебуреки в растительном масле с обеих сторон и подавайте горячими. Приятного аппетита!

Если вы любите чебуреки, то вам точно понравится его "брат" — вкуснющий янтык. Разница между ними в том, что янтык жарится на сухой сковороде.

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#Рецепт #Рыба #Готовим дома #Чебурек