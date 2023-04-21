Безумно вкусный рыбный чебурек: простой рецепт блюда, которое сметут со стола за 2 минуты

Хрустящие рыбные чебурек — то, чего вам не хватало

Чебуреки уже давно и крепко вошли в наше меню. Их подают в ресторанах, их можно заказать на дом, они распространены как вкусная уличная еда. Но это потрясающее блюдо можно с легкостью приготовить дома и устроить посиделки в кругу друзей или родных.

Обычно чебуреки готовят с мясом, но сегодня мы вместе со Smachno.ua решили поэкспериментировать и приготовить рыбные чебуреки. Уверены, что такое необычное блюдо придется вам по душе.

Как приготовить чебуреки с рыбной начинкой

Ингредиенты:

мука – 2 стакана;

вода или рыбный бульон – 100 мл;

судак или любая свежая рыба – 500 г;

лук – 2 шт.;

перец, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Рыбное филе вместе с луком пропустите через мясорубку. В филе добавьте соль, перец, немного рыбного бульона или воды и перемешайте. Чтобы сделать тесто, замесите муку, воду и соль. Тесто разделите на кусочки и раскатайте в тонкие лепешки. На середину лепешек положите фарш и защипните чебуреки в виде полумесяца. Обжарьте чебуреки в растительном масле с обеих сторон и подавайте горячими. Приятного аппетита!

Если вы любите чебуреки, то вам точно понравится его "брат" — вкуснющий янтык. Разница между ними в том, что янтык жарится на сухой сковороде.