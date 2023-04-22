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Запеките картофель с селедкой - и семья будет в восторге: оригинальный рецепт из дешевых продуктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Запеченный картофель с сельдью - универсальное блюдо для домашнего обеда и праздничного стола
Запеченный картофель с сельдью - универсальное блюдо для домашнего обеда и праздничного стола. Фото shuba.life

Отличное блюдо без лишней возни

Картофель, запеченный в духовке, – вкусное, сытное и ароматное блюдо. Такой гарнир отлично подойдет к рыбе. А что, если попробовать запечь их вместе?

Shuba утверждает, что таким легким в приготовлении блюдом вы точно удивите своих родных и друзей. Сельдь только улучшит вкус и без того любимого запеченного картофеля.

Как приготовить запеченный картофель с сельдью

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 800 г;
  • сельдь — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 60 мл;
  • мука пшеничная — 30 г;
  • молоко — 150 мл
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите, помойте и нарежьте ломтиками средней толщины. Лук очистите и нарежьте.
  2. Разогрейте сковороду с 40 мл растительного масла и обжарьте картофель на среднем огне до полуготовности — это займет 10 минут. Затем добавьте лук, посолите и перемешайте. Жарьте еще несколько минут.
  3. Сельдь почистите, выпотрошите, отсоедините филе и нарежьте небольшими кусочками.
  4. На второй сковороде разогрейте оставшееся масло и слегка обжарьте кусочки сельди. Посолите и поперчите.
  5. Картофель с луком переложите в форму для запекания. Сверху разложите кусочки рыбы. Посыпьте мукой.
  6. Взбейте яйца с молоком и вылейте эту смесь на картофель с селедкой. Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C, на 30 минут до образования румяной корочки. Подавайте запеканку теплой.

Если вы любите картофель, попробуйте запечь его с беконом. Результат вас приятно удивит.

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