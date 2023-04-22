Запеките картофель с селедкой - и семья будет в восторге: оригинальный рецепт из дешевых продуктов

Отличное блюдо без лишней возни

Картофель, запеченный в духовке, – вкусное, сытное и ароматное блюдо. Такой гарнир отлично подойдет к рыбе. А что, если попробовать запечь их вместе?

Shuba утверждает, что таким легким в приготовлении блюдом вы точно удивите своих родных и друзей. Сельдь только улучшит вкус и без того любимого запеченного картофеля.

Как приготовить запеченный картофель с сельдью

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 800 г;

сельдь — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

масло подсолнечное — 60 мл;

мука пшеничная — 30 г;

молоко — 150 мл

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистите, помойте и нарежьте ломтиками средней толщины. Лук очистите и нарежьте. Разогрейте сковороду с 40 мл растительного масла и обжарьте картофель на среднем огне до полуготовности — это займет 10 минут. Затем добавьте лук, посолите и перемешайте. Жарьте еще несколько минут. Сельдь почистите, выпотрошите, отсоедините филе и нарежьте небольшими кусочками. На второй сковороде разогрейте оставшееся масло и слегка обжарьте кусочки сельди. Посолите и поперчите. Картофель с луком переложите в форму для запекания. Сверху разложите кусочки рыбы. Посыпьте мукой. Взбейте яйца с молоком и вылейте эту смесь на картофель с селедкой. Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C, на 30 минут до образования румяной корочки. Подавайте запеканку теплой.

Если вы любите картофель, попробуйте запечь его с беконом. Результат вас приятно удивит.