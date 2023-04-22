Запеките картофель с селедкой - и семья будет в восторге: оригинальный рецепт из дешевых продуктов
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Отличное блюдо без лишней возни
Картофель, запеченный в духовке, – вкусное, сытное и ароматное блюдо. Такой гарнир отлично подойдет к рыбе. А что, если попробовать запечь их вместе?
Shuba утверждает, что таким легким в приготовлении блюдом вы точно удивите своих родных и друзей. Сельдь только улучшит вкус и без того любимого запеченного картофеля.
Как приготовить запеченный картофель с сельдью
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 800 г;
- сельдь — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 60 мл;
- мука пшеничная — 30 г;
- молоко — 150 мл
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель очистите, помойте и нарежьте ломтиками средней толщины. Лук очистите и нарежьте.
- Разогрейте сковороду с 40 мл растительного масла и обжарьте картофель на среднем огне до полуготовности — это займет 10 минут. Затем добавьте лук, посолите и перемешайте. Жарьте еще несколько минут.
- Сельдь почистите, выпотрошите, отсоедините филе и нарежьте небольшими кусочками.
- На второй сковороде разогрейте оставшееся масло и слегка обжарьте кусочки сельди. Посолите и поперчите.
- Картофель с луком переложите в форму для запекания. Сверху разложите кусочки рыбы. Посыпьте мукой.
- Взбейте яйца с молоком и вылейте эту смесь на картофель с селедкой. Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C, на 30 минут до образования румяной корочки. Подавайте запеканку теплой.
Если вы любите картофель, попробуйте запечь его с беконом. Результат вас приятно удивит.