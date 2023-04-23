После этого рецепта вы никогда не будете просто варить гречку: интересный вариант ужина с крупой

Оригинальный способ приготовить и подать блюдо

Среди полезных круп заметно выделяется гречневая. Если вы любите ее вкус, то наверняка искали новые и необычные способы ее приготовления, кроме варки. Рассказываем, как без лишних забот запечь ее вместе с овощами и яйцом.

Элементарная подготовка и сам процесс – а блюдо получается очень вкусным. Интересным способом приготовления разделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

крупа гречневая – 200 гр;

чеснок – 1 зубчик;

лук – 1 головка;

растительное масло – 50 мл;

морковь — 1 шт;

картофель – 1 шт;

бульон — 100 мл;

яйцо — 3 шт;

Способ приготовления:

Промытую гречку заливаем 500 мл кипятка. Добавляем соль и оставляем на 10 минут. В это время обжариваем измельченный лук и чеснок. Добавляем нарезанную соломкой морковь и покрошенный на мелкий кубик картофель. Добавляем соль и обжариваем до полной готовности. В стеклянные банки объемом 0,7 литра выкладываем по 3-4 столовых ложки готовых овощей. Дополняем банки запаренной гречкой и добавляем в каждый немного бульона. Сверху выбиваем по 1 сырому яйцу. Банки накрываем крышками из фольги. Зубочисткой делаем в них отверстия. Выставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и готовьте 30 минут.

Это блюдо совершенно и не требует никаких усилий и дополнений. Как максимум – приготовьте к ней легкий бюджетный салат из моркови.