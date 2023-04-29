Cуп по рецепту бабушки, который понравится детям: варим ароматный бульон с клецками

Домашние будут в восторге от этого блюда

Первые блюда – отдельная страница украинской кухни. Если вы уже пробовали невероятный борщ с карасями, попробуйте приготовить суп с курицей и клецками.

Это интересный бульон, особенно для детей. Хотя малыши часто не очень любят первые блюда, но такой мамин супчик им очень понравится. Рецептом поделились на портале cookery.com.ua.

Ингредиенты для бульона:

Свежее мясо курицы без костей – 800 грамм – 1 килограмм

Зелень петрушки свежая – по вкусу

Очищенная вода холодная – 1,5 литра

Соль – по вкусу

Лук среднего размера – 1 штука

Сельдерей с листьями – 2 стебля

Морковь большого размера – 2 штуки

Лист лавровый – 1 штука

Перец черный горошком – 3 – 5 штук

Перец черный молотый – по вкусу

Для галушек:

Яйцо куриное – 1 штука

Масло сливочное – 1 столовая ложка

Мука пшеничная – 5-7 столовых ложек

Молоко или вода очищенная – 130 мл

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Промываем мясо. Нарезаем на средние кусочки. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Готовим на среднем огне. Когда вода вскипит, соберите пенку шумовкой и добавьте специи: лавровый лист, горошины черного перца и соль по вкусу. Бульон готовится в течение 1 – 1,5 часа. За это время можно приготовить остальные ингредиенты для блюда. Нарезаем лук и петрушку на довольно крупные кусочки. Под проточной водой промываем стебли сельдерея и режем их мелко. Морковь чистим и измельчаем – ножом или теркой. Готовим клецки. Желток отделяем от белка. К желтку добавляем размягченное сливочное масло и растираем их вместе. Помешивая, добавляем чуть теплое молоко. Постепенно подсыпаем муку и добавляем соль по вкусу. Еще раз перемешиваем все компоненты. Яичный белок взбиваем до пиков. Соединяем белок поэтапно с другой тестовой массой, приподнимая смесь снизу вверх. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. В бульон перекладываем измельченные овощи, еще через 15-20 минут — клецки. Чтобы сформировать их, берём две ложки: десертную и чайную, предварительно смочив их в холодной воде. В десертную ложку набираем тесто, а чайным резким движением сбрасываем его из первой ложки в кастрюлю с бульоном. Такую процедуру выполняем и с остальными тестами. Варим бульон еще 5-7 минут, пока не всплывут все клецки. Выключаем огонь и оставляем суп еще на 10 минут – настояться.

Это очень ароматное и насыщенное первое блюдо. Ее можно есть совсем без хлеба, и, если хотите добавить немного пикантности, приготовьте невероятные пончики с чесноком.