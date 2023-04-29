Cуп за бабусиним рецептом, який сподобається дітям: варимо ароматний бульйон з галушками

Домашні будуть в захваті від цієї страви

Перші страви — окрема сторінка української кухні. Якщо ви вже куштували неймовірний борщ з карасями, спробуйте приготувати суп з курятиною та галушками.

Це цікавий бульйон, особливо для дітей. Хоча малеча часто не дуже любить перші страви, але такий мамин супчик їм дуже сподобається. Рецептом поділились на порталі cookery.com.ua.

Інгредієнти для бульйону:

Свіже м'ясо курки без кісток – 800 грам – 1 кілограм

Зелень петрушки свіжа – за смаком

Очищена вода холодна – 1,5 літра

Сіль – за смаком

Цибуля середнього розміру – 1 штука

Селера з листям – 2 стебла

Морква великого розміру – 2 штуки

Лист лавровий – 1 штука

Перець чорний горошком – 3 – 5 штук

Перець чорний мелений – за смаком

Для галушок:

Яйце куряче – 1 штука

Масло вершкове – 1 столова ложка

Борошно пшеничне – 5-7 столових ложок

Молоко або вода очищена — 130 мл

Сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Промиваємо м’ясо. Нарізаємо на середні шматочки. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою. Готуємо на середньому вогні. Коли вода закипить, зберіть пінку шумівкою та додайте спеції: лавровий лист, горошини чорного перцю і сіль за смаком. Бульйон готується протягом 1 — 1,5 години. За цей час можна підготувати решту інгредієнтів для страви. Нарізаємо цибулю та петрушку на доволі крупні шматочки. Під проточною водою промиваємо стебла селери і ріжемо їх надрібно. Моркву чистимо та подрібнюємо — ножем або терткою. Готуємо галушки. Жовток відокремлюємо від білка. До жовтка додаємо розм'якшене вершкове масло і розтираємо їх разом. Помішуючи, додаємо ледь тепле молоко. Поступово підсипаємо борошно і додаємо сіль за смаком. Ще раз перемішуємо всі компоненти. Яєчний білок збиваємо до піків. З'єднуємо білок поетапно з іншою тістовою масою, піднімаючи суміш знизу вгору. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани. В бульйон перекладаємо подрібнені овочі, ще за 15-20 хвилин — галушки. Щоб сформувати їх, беремо дві ложки: десертну і чайну, попередньо змочивши їх у холодній воді. В десертну ложку набираємо тісто, а чайній різким рухом скидаємо його з першої ложки в каструлю з бульйоном. Таку процедуру виконуємо і з рештою тіста. Варимо бульйон ще 5-7 хвилин, поки не спливуть всі галушки. Вимикаємо вогонь і залишаємо суп ще на 10 хвилин — настоятися.

Це дуже ароматна і насичена перша страва. ЇЇ можна їсти зовсім без хліба, та, якщо хочете додати трішки пікантності, приготуйте неймовірні пампушки з часником.