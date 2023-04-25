Не варіть рис на воді: чим крупу заливають в дорогих ресторанах

Професіонали тримають цей секрет за сімома замками

Рис — одна з найпопулярніших круп українців. Абсолютна більшість із нас традиційно варить рис у простій воді. У результаті виходить стандартний гарнір, наприклад, до фантастичних котлет. Іноді рисову кашу готують на молоці, та це вже зовсім інша історія.

Як відзначають досвідчені кулінари, вода та молоко – це не єдині рідини, в яких можна зварити крупу. Секретом кухарів поділились на порталі Pixelinform.

Чим залити рис?

Якщо бажаєте приготувати ідеальний рисовий гарнір з дуже яскравим смаком, то крупу варто зварити в бульйоні. Рисові зернятка не просто вберуть відвар, а й його смак теж присвоять собі. Готова каша буде настільки ароматною, що ви більше ніколи не будете варити рис на воді.

Рис на бульйоні: як правильно?

У каструлю викладаємо промитий рис та заливаємо бульйоном. Важлива і пропорція, вона стандартна для рису: на один об’єм розсипчастого компонента повинно бути два об’єми рідкого.

Посуд накриваємо кришкою та ставимо на вогонь. Як тільки рис посне кипіти, вогонь слід зробити мінімальним. Варимо, доки рідина повністю не вбереться/випарується.

Після приготування гарнір повинен полежати в закритій каструлі хоча б п’ять хвилин. Такий смачний гарнір ідеально доповнить будь-яку основну страву, таку як запечене м’ясо.