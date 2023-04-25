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Не варите рис на воде: чем крупу заливают в дорогих ресторанах

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Способ прост, но результат невероятен
Способ прост, но результат невероятен. Фото familie.de

Профессионалы держат этот секрет за семью замками

Рис – одна из самых популярных круп украинцев. Абсолютное большинство из нас традиционно варит рис в простой воде. В результате получается стандартный гарнир, например, к фантастическим котлетам. Иногда рисовую кашу готовят на молоке, но это уже совсем другая история.

Как отмечают опытные кулинары, вода и молоко – это не единственные жидкости, в которых можно сварить крупу. Секретом поваров поделились на портале Pixelinform.

Чем залить рис?

Если хотите приготовить идеальный рисовый гарнир с очень ярким вкусом, то крупу следует сварить в бульоне. Рисовые зернышки не просто впитают отвар, но и его вкус тоже присвоят себе. Готовая каша будет такой ароматной, что вы больше никогда не будете варить рис на воде.

Рис на бульоне: как правильно?

В кастрюлю выкладываем промытый рис и заливаем бульоном. Важна и пропорция, она стандартна для риса: на один объем рассыпчатого компонента должно быть два объема жидкого.

Посуду накрываем крышкой и ставим на огонь. Как только рис начнет кипеть, огонь следует сделать минимальным. Варим, пока жидкость полностью не впитается/испарится.

После приготовления гарнир должен полежать в закрытой кастрюле хотя бы пять минут. Такой вкусный гарнир идеально дополнит любое основное блюдо, такое как запеченное мясо.

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