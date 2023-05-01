Один копеечный продукт сделает жареный картофель ресторанным блюдом

Этим трюком пользуются шеф-повара

Часто во время жарки картофеля мы сталкиваемся с тем, что кусочки слипаются, превращаются в кашу, или пригорают, и в конце концов выглядят неприглядно. Можно, конечно, залить все вкусным сырным соусом, но есть еще более простое решение.

Для этого даже ничего особенного делать не придется. Pixelinform рассказывает об одном продукте, который превратит жареный картофель в кулинарный шедевр.

Как жарить картошку

Жареный картофель – невероятно популярный из-за своей простоты и вкуса. Особенно если правильно жарить картофельные ломтики, чтобы внутри они оставались мягкими, но с золотистой корочкой наружу.

Для жарки подготовьте картофель обычным способом: почистите от кожуры, нарежьте, просушите бумажными салфетками, чтобы удалить излишки жидкости. Не солите. А непосредственно перед обжариванием совершите одну манипуляцию – добавьте немного муки.

Зачем и как добавлять муку

В любую емкость положите кусочки картофеля, добавьте ложку муки, накройте и потрясите, чтобы порошок равномерно распределился. Можно добавить немного специй, но не солите продукт. Обжаривайте кусочки на раскаленной сковороде с маслом без частого перемешивания и без крышки.

Соль следует добавлять в самом конце. В результате у вас будет хрустящий, золотистый и аппетитный картофель. Приготовьте к нему салат из свежей зелени, если считаете нужным – хотя блюдо очень вкусное и при самостоятельном употреблении.