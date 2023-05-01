Один копійчаний продукт зробить смажену картоплю ресторанною стравою

Цим трюком користуються шеф-кухарі

Часто під час смаження картоплі ми стикаємось із тим, що шматочки злипаються, перетворюються на кашу, або пригоряють, і зрештою виглядають непривабливо. Можна, звісно, залити все смачним сирним соусом, та є ще простіше рішення.

Для цього навіть нічого особливого робити не доведеться. Pixelinform розповідає про один продукт, який перетворить смажену картоплю на кулінарний шедевр.

Як смажити картоплю

Смажена картопля – неймовірно популярна через свою простоту та смак. Особливо якщо правильно смажити картопляні скибочки, щоб усередині вони залишалися м’якими, але з золотистою скоринкою назовні.

Для смаження підготуйте картоплю звичним способом: почистіть від шкірки, наріжте, просушіть паперовими серветками, щоб видалити надлишки рідини. Не соліть. А безпосередньо перед обсмажуванням здійсніть одну маніпуляцію — додайте трохи борошна.

Навіщо та як додавати борошно

У будь-яку ємність покладіть шматочки картоплі, додайте ложку борошна, накрийте та потрусіть, щоб порошок рівномірно розподілився. Можна додати трохи спецій, але не соліть продукт. Обсмажуйте шматочки на розпеченій сковороді з олією без частого перемішування та без кришки.

Сіль слід додавати в самому кінці. В результаті у вас буде хрумка, золотиста та апетитна картопля. Приготуйте до неї салат зі свіжої зелені, якщо вважаєте за потрібне — хоча вона неймовірна і при самостійному вживанні.