Один копійчаний продукт зробить смажену картоплю ресторанною стравою
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Цим трюком користуються шеф-кухарі
Часто під час смаження картоплі ми стикаємось із тим, що шматочки злипаються, перетворюються на кашу, або пригоряють, і зрештою виглядають непривабливо. Можна, звісно, залити все смачним сирним соусом, та є ще простіше рішення.
Для цього навіть нічого особливого робити не доведеться. Pixelinform розповідає про один продукт, який перетворить смажену картоплю на кулінарний шедевр.
Як смажити картоплю
Смажена картопля – неймовірно популярна через свою простоту та смак. Особливо якщо правильно смажити картопляні скибочки, щоб усередині вони залишалися м’якими, але з золотистою скоринкою назовні.
Для смаження підготуйте картоплю звичним способом: почистіть від шкірки, наріжте, просушіть паперовими серветками, щоб видалити надлишки рідини. Не соліть. А безпосередньо перед обсмажуванням здійсніть одну маніпуляцію — додайте трохи борошна.
Навіщо та як додавати борошно
У будь-яку ємність покладіть шматочки картоплі, додайте ложку борошна, накрийте та потрусіть, щоб порошок рівномірно розподілився. Можна додати трохи спецій, але не соліть продукт. Обсмажуйте шматочки на розпеченій сковороді з олією без частого перемішування та без кришки.
Сіль слід додавати в самому кінці. В результаті у вас буде хрумка, золотиста та апетитна картопля. Приготуйте до неї салат зі свіжої зелені, якщо вважаєте за потрібне — хоча вона неймовірна і при самостійному вживанні.