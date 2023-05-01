Додайте лимон — і отримайте чудову закуску: як правильно варити раків

Пару інгредієнтів і кілька помахів руки — і страва готова

Раки — улюблені ласощі багатьох з нас. Готувати раки нескладно, ця страва вимагає мінімум інгредієнтів і не займає багато часу, а в результаті отримаєте смачну натуральну "пивну" закуску.

Разом із "Главредом" розповідаємо нюанси правильного приготування раків. Так що купуємо пиво, варимо раків і готуємося до приємного вечора.

Як правильно варити раків

Найголовніше правило тут: варяться лише живі раки. До моменту попадання до каструлі вони мають бути активними.

На 1,5 кг раків вам знадобиться 5-літрова каструля, 2-2,5 л води, лимон, лавровий лист, кріп і 2-2,5 ложки солі. Самих раків потрібно попередньо промити.

Поставте велику каструлю з водою на найсильніший вогонь. Опускати раків необхідно по одному в каструлю головою вниз.

Додайте до смаку спеції. Як правило, це великий пучок кропу і петрушки, 2 лимони, що розрізають навпіл, і чорний перець горошком (3 грами — штук 15).

Відваріть рак у воді 15 хвилин. При приготуванні раків орієнтуйтеся на колір – готові до вживання раки яскраво-червоного кольору. Коли вимкнете вогонь, дайте настоятися ракам під кришкою 20 хвилин.

Середній час варіння раків:

дрібних (60-70 грам) — 15 хвилин,

середніх (70-90) — 17 хвилин,

великих (100-110 грам) — 20 хвилин.

Як чудова закуска до пива можна спробувати морквяні чипси. Спробуйте і вам гарантовано сподобається.