Додайте лимон — і отримайте чудову закуску: як правильно варити раків
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Пару інгредієнтів і кілька помахів руки — і страва готова
Раки — улюблені ласощі багатьох з нас. Готувати раки нескладно, ця страва вимагає мінімум інгредієнтів і не займає багато часу, а в результаті отримаєте смачну натуральну "пивну" закуску.
Разом із "Главредом" розповідаємо нюанси правильного приготування раків. Так що купуємо пиво, варимо раків і готуємося до приємного вечора.
Як правильно варити раків
Найголовніше правило тут: варяться лише живі раки. До моменту попадання до каструлі вони мають бути активними.
На 1,5 кг раків вам знадобиться 5-літрова каструля, 2-2,5 л води, лимон, лавровий лист, кріп і 2-2,5 ложки солі. Самих раків потрібно попередньо промити.
Поставте велику каструлю з водою на найсильніший вогонь. Опускати раків необхідно по одному в каструлю головою вниз.
Додайте до смаку спеції. Як правило, це великий пучок кропу і петрушки, 2 лимони, що розрізають навпіл, і чорний перець горошком (3 грами — штук 15).
Відваріть рак у воді 15 хвилин. При приготуванні раків орієнтуйтеся на колір – готові до вживання раки яскраво-червоного кольору. Коли вимкнете вогонь, дайте настоятися ракам під кришкою 20 хвилин.
Середній час варіння раків:
- дрібних (60-70 грам) — 15 хвилин,
- середніх (70-90) — 17 хвилин,
- великих (100-110 грам) — 20 хвилин.
Як чудова закуска до пива можна спробувати морквяні чипси. Спробуйте і вам гарантовано сподобається.