Добавьте лимон - и получите отличную закуску: как правильно варить раков

Пару ингредиентов и несколько взмахов руки — и блюдо готово

Раки — любимое лакомство многих из нас. Готовить раков несложно, это блюдо требует минимум ингредиентов и не занимает много времени, а в результате получите вкусную натуральную "пивную" закуску.

Вместе с "Главредом" рассказываем нюансы правильного приготовления раков. Так что покупаем пиво, варим раков — и готовимся к приятному вечеру.

Как правильно варить раков

Самое основное правило здесь: варятся только живые раки. До момента попадания в кастрюлю они должны быть активными.

На 1,5 кг раков вам понадобится 5-литровая кастрюля, 2-2,5 литра воды, лимон, лавровый лист, укроп и 2-2,5 ложки соли. Самих раков нужно предварительно промыть.

Поставьте большую кастрюлю с водой на самый сильный огонь. Опускать раков необходимо по одному в кастрюлю вниз головой.

Добавьте по вкусу специи. Как правило, это большой пучок укропа и петрушки, 2 разрезанных пополам лимона и черный перец горошком (3 грамма — штук 15).

Отварите раков в воде 15 минут. При приготовлении раков ориентируйтесь на цвет — готовые к употреблению раки ярко-красного цвета. Когда выключите огонь, дайте ракам настояться под крышкой 20 минут.

Среднее время варки раков:

мелких (60-70 грамм) — 15 минут,

средних (70-90) — 17 минут,

крупных (100-110 грамм) — 20 минут.

В качестве отличной закуски к пиву можно попробовать морковные чипсы. Попробуйте — и вам гарантировано понравится.