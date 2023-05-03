Котлеты в тесте как в школьной столовой: рецепт блюда, которое отправит в детство
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Вместе с этим блюдом отлично можно вспомнить школьные годы
Давайте вспомним сегодня школьные времена и приготовим фирменную выпечку из столовой. Чего там только не было — любимые мини-пиццы, сдобные булочки и любимые слойки. Но мы сегодня будем готовить котлеты в тесте.
Начинка из мясного фарша, завернутая в ароматную и золотистую корочку, напомнит вкус беззаботных детских лет. Shuba рекомендует действительно особенную выпечку, которая понравится всем.
Как приготовить котлеты в тесте
Ингредиенты на 6 порций
Для теста:
- мука пшеничная — 500 г;
- вода — 250 мл;
- дрожжи сухие — 10 г;
- сахар — 20 г;
- яйца — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло подсолнечное — 100 мл.
Для начинки
- мясной фарш — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый, приправа к мясу — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для теста в тёплой воде распустите дрожжи с сахаром, добавьте яйцо и соль. Постепенно всыпайте муку, замешивая однородное мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 30 минут.
- Лук очистите и мелко нашинкуйте. Добавьте в фарш, посолите, поперчите и тщательно вымешайте. Сформируйте из фарша небольшие продолговатые котлетки.
- Тесто разделите на небольшие кусочки и раскатайте их полосками. На каждую выложите по котлетке и заверните в тесто.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на небольшом огне котлеты со всех сторон до золотистой корочки. Жарьте примерно 10 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
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