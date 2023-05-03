Котлеты в тесте как в школьной столовой: рецепт блюда, которое отправит в детство

Вместе с этим блюдом отлично можно вспомнить школьные годы

Давайте вспомним сегодня школьные времена и приготовим фирменную выпечку из столовой. Чего там только не было — любимые мини-пиццы, сдобные булочки и любимые слойки. Но мы сегодня будем готовить котлеты в тесте.

Начинка из мясного фарша, завернутая в ароматную и золотистую корочку, напомнит вкус беззаботных детских лет. Shuba рекомендует действительно особенную выпечку, которая понравится всем.

Как приготовить котлеты в тесте

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

мука пшеничная — 500 г;

вода — 250 мл;

дрожжи сухие — 10 г;

сахар — 20 г;

яйца — 1 шт.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 100 мл.

Для начинки

мясной фарш — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, приправа к мясу — по вкусу.

Способ приготовления:

Для теста в тёплой воде распустите дрожжи с сахаром, добавьте яйцо и соль. Постепенно всыпайте муку, замешивая однородное мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 30 минут. Лук очистите и мелко нашинкуйте. Добавьте в фарш, посолите, поперчите и тщательно вымешайте. Сформируйте из фарша небольшие продолговатые котлетки. Тесто разделите на небольшие кусочки и раскатайте их полосками. На каждую выложите по котлетке и заверните в тесто. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на небольшом огне котлеты со всех сторон до золотистой корочки. Жарьте примерно 10 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Пирожки с картофелем и сыром — также отличный способ поностальгировать за детством. Именно такие готовила бабушка!