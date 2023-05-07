Три минуты на подготовку: салат в банке – идеальная летняя закуска к шашлыку
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Не мясом единым, так сказать
Лучший отдых в теплое время года – на выходных в кругу друзей или близких пожарить на углях мясо. Но любимого рецепта маринада для шашлыка здесь недостаточно. Предлагаем приготовить легкий овощной салат из редиса и помидоров, который станет отличным сопровождением для мясных блюд.
Просто приготовьте его за несколько часов до выхода, поместите в банку и в холодильник, чтобы мариновался. Очень удобно взять его с собой прямо в банке. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.
Ингредиенты:
- Помидор (около 500-600 гр.) – 4 шт
- Редис – 500 г
- Чеснок – 4 зуб.
- Сахар (без горки) – 2 ст. л.
- Соль (без горки, мелкая) – 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Уксус (5%) – 2 ч. л.
- Укроп – 1 пуч.
- Петрушка – 1 пуч.
Способ приготовления:
- Хорошо моем помидоры и чеснок. Редис нарезаем на 4 части, маленький – пополам. Помидоры нарезаем на 6 или 8 частей.
- Мелко рубим чеснок вместе с зеленью. Смешиваем сахар, соль, растительное масло и уксус.
- Овощи выкладываем в банке, заливаем заправку. Закрываем крышкой и хорошо перемешиваем.
- Ставим в холодильник верх дном. В течение маринования следует несколько раз перевернуть ее через равные промежутки времени.
Такой салат станет отличным дополнением к шашлыку. Кстати, если вместо обычного мяса вы решили взять колбаски, то есть волшебный маринад, с которым они ни за что не останутся пресными.