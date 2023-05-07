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Три минуты на подготовку: салат в банке – идеальная летняя закуска к шашлыку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусный летний салат с оригинальным маринованием
Вкусный летний салат с оригинальным маринованием. Фото tochka.net

Не мясом единым, так сказать

Лучший отдых в теплое время года – на выходных в кругу друзей или близких пожарить на углях мясо. Но любимого рецепта маринада для шашлыка здесь недостаточно. Предлагаем приготовить легкий овощной салат из редиса и помидоров, который станет отличным сопровождением для мясных блюд.

Просто приготовьте его за несколько часов до выхода, поместите в банку и в холодильник, чтобы мариновался. Очень удобно взять его с собой прямо в банке. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

  • Помидор (около 500-600 гр.) – 4 шт
  • Редис – 500 г
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Сахар (без горки) – 2 ст. л.
  • Соль (без горки, мелкая) – 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Уксус (5%) – 2 ч. л.
  • Укроп – 1 пуч.
  • Петрушка – 1 пуч.

Способ приготовления:

  1. Хорошо моем помидоры и чеснок. Редис нарезаем на 4 части, маленький – пополам. Помидоры нарезаем на 6 или 8 частей.
  2. Мелко рубим чеснок вместе с зеленью. Смешиваем сахар, соль, растительное масло и уксус.
  3. Овощи выкладываем в банке, заливаем заправку. Закрываем крышкой и хорошо перемешиваем.
  4. Ставим в холодильник верх дном. В течение маринования следует несколько раз перевернуть ее через равные промежутки времени.

Такой салат станет отличным дополнением к шашлыку. Кстати, если вместо обычного мяса вы решили взять колбаски, то есть волшебный маринад, с которым они ни за что не останутся пресными.

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#Рецепт #Салат #Шашлык