Три минуты на подготовку: салат в банке – идеальная летняя закуска к шашлыку

Не мясом единым, так сказать

Лучший отдых в теплое время года – на выходных в кругу друзей или близких пожарить на углях мясо. Но любимого рецепта маринада для шашлыка здесь недостаточно. Предлагаем приготовить легкий овощной салат из редиса и помидоров, который станет отличным сопровождением для мясных блюд.

Просто приготовьте его за несколько часов до выхода, поместите в банку и в холодильник, чтобы мариновался. Очень удобно взять его с собой прямо в банке. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

Помидор (около 500-600 гр.) – 4 шт

Редис – 500 г

Чеснок – 4 зуб.

Сахар (без горки) – 2 ст. л.

Соль (без горки, мелкая) – 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Уксус (5%) – 2 ч. л.

Укроп – 1 пуч.

Петрушка – 1 пуч.

Способ приготовления:

Хорошо моем помидоры и чеснок. Редис нарезаем на 4 части, маленький – пополам. Помидоры нарезаем на 6 или 8 частей. Мелко рубим чеснок вместе с зеленью. Смешиваем сахар, соль, растительное масло и уксус. Овощи выкладываем в банке, заливаем заправку. Закрываем крышкой и хорошо перемешиваем. Ставим в холодильник верх дном. В течение маринования следует несколько раз перевернуть ее через равные промежутки времени.

Такой салат станет отличным дополнением к шашлыку. Кстати, если вместо обычного мяса вы решили взять колбаски, то есть волшебный маринад, с которым они ни за что не останутся пресными.