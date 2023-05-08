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Будут уминать за обе щеки: как приготовить бомбический картофель с салом на мангале

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Картофель с салом - лучший гарнир к шашлыку
Картофель с салом - лучший гарнир к шашлыку. Фото 1000.menu

Вооружайтесь невероятными секретами приготовления великолепного гарнира к шашлыку

Сезон шашлыков уже в разгаре, а потому пришло время секретов приготовления гарнира к мясу. Всем известно, что лучше всего шашлык нравится с картошкой, которая также приготовлена на мангале.

Такой картофель может быть не только гарниром к мясу или рыбе, но и вполне полноценным блюдом. Рецепт от "Домашніх кухарів" – очень простой и действительно вкусный способ, как приготовить картофель с салом на мангале.

Как приготовить картофель с салом на мангале

Ингредиенты:

  • картофель – 1.5 кг;
  • соль и специи – по своему вкусу;
  • сало – 200-300 гр.

Способ приготовления:

  1. Картошку вымойте и высушите. Если есть желание, его можно очистить.
  2. Сало нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Картошку нарежьте средними кружочками и нанижите на шампур, чередуя с салом.
  4. Добавьте соль, натрите излюбленными специями и по желанию смажьте немного растительным маслом.
  5. Аккуратно заверните картофель в фольгу и отправьте на мангал. Запекайте минут 15-20 в зависимости от размера картофеля, постоянно переворачивая.
  6. После аккуратно снимите фольгу и снова отправьте шампура на мангал. Запекайте до полной готовности и румяной корочки.

Прекрасным дополнением к шашлыку будет сырный соус. Он сделает ваше блюдо идеальным.

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