Будут уминать за обе щеки: как приготовить бомбический картофель с салом на мангале

Вооружайтесь невероятными секретами приготовления великолепного гарнира к шашлыку

Сезон шашлыков уже в разгаре, а потому пришло время секретов приготовления гарнира к мясу. Всем известно, что лучше всего шашлык нравится с картошкой, которая также приготовлена на мангале.

Такой картофель может быть не только гарниром к мясу или рыбе, но и вполне полноценным блюдом. Рецепт от "Домашніх кухарів" – очень простой и действительно вкусный способ, как приготовить картофель с салом на мангале.

Как приготовить картофель с салом на мангале

Ингредиенты:

картофель – 1.5 кг;

соль и специи – по своему вкусу;

сало – 200-300 гр.

Способ приготовления:

Картошку вымойте и высушите. Если есть желание, его можно очистить. Сало нарежьте тонкими ломтиками. Картошку нарежьте средними кружочками и нанижите на шампур, чередуя с салом. Добавьте соль, натрите излюбленными специями и по желанию смажьте немного растительным маслом. Аккуратно заверните картофель в фольгу и отправьте на мангал. Запекайте минут 15-20 в зависимости от размера картофеля, постоянно переворачивая. После аккуратно снимите фольгу и снова отправьте шампура на мангал. Запекайте до полной готовности и румяной корочки.

Прекрасным дополнением к шашлыку будет сырный соус. Он сделает ваше блюдо идеальным.