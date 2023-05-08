Будут уминать за обе щеки: как приготовить бомбический картофель с салом на мангале
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Вооружайтесь невероятными секретами приготовления великолепного гарнира к шашлыку
Сезон шашлыков уже в разгаре, а потому пришло время секретов приготовления гарнира к мясу. Всем известно, что лучше всего шашлык нравится с картошкой, которая также приготовлена на мангале.
Такой картофель может быть не только гарниром к мясу или рыбе, но и вполне полноценным блюдом. Рецепт от "Домашніх кухарів" – очень простой и действительно вкусный способ, как приготовить картофель с салом на мангале.
Как приготовить картофель с салом на мангале
Ингредиенты:
- картофель – 1.5 кг;
- соль и специи – по своему вкусу;
- сало – 200-300 гр.
Способ приготовления:
- Картошку вымойте и высушите. Если есть желание, его можно очистить.
- Сало нарежьте тонкими ломтиками.
- Картошку нарежьте средними кружочками и нанижите на шампур, чередуя с салом.
- Добавьте соль, натрите излюбленными специями и по желанию смажьте немного растительным маслом.
- Аккуратно заверните картофель в фольгу и отправьте на мангал. Запекайте минут 15-20 в зависимости от размера картофеля, постоянно переворачивая.
- После аккуратно снимите фольгу и снова отправьте шампура на мангал. Запекайте до полной готовности и румяной корочки.
Прекрасным дополнением к шашлыку будет сырный соус. Он сделает ваше блюдо идеальным.