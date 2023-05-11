Сезонная спаржа: всего 15 минут – и ресторанное блюдо на столе

Рассказываем, что это такое и спаржа, и с чем ее едят

Весенние, насыщенные зеленью салаты – это сезонное удовольствие. Поэтому следует пользоваться возможностью, пока она есть. То же касается спаржи, сезон которой длится всего полтора-два месяца. Так что можно объединить эти позиции в одну и приготовить весенний салат со спаржей.

Рецептом такого салата поделились на сайте Евгения Клопотенко. Блюдо получается невероятно свежим и вкусным — со спаржей, зеленью и яйцом пашот, которое будет служить соусом.

Ингредиенты:

100 г спаржи

100 г листов шпината

30 г пармезана

2 яйца

50 г сухарей кубиком

100 г спаржи

40 г сливочного масла 82,5 %

1 ст. л. лимонного сока

соль по вкусу

Способ приготовления:

Ставим на огонь кастрюлю с водой, чтобы закипела. Моем и чистим 100 г спаржи (очищаем стебельки овощечисткой примерно до середины). Перекладываем ее в кипящую воду, добавляем соль и варим 2 минуты. Тем временем разогреваем сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Перекладываем туда бланшированную спаржу и обжариваем еще 2 минуты. Она должна остаться хрустящей. Сразу перекладываем на тарелку – пусть остывает. Нарезаем средним кубиком 50 г хлеба – это примерно 2 кусочка. Сушим их до сухарей на сухой сковороде. Параллельно варим два яйца пашот. Можно использовать оставшуюся после спаржи воду — когда она снова закипит, сделайте минимальный огонь, вбейте туда поочередно яйца и варите каждое две минуты. Этого времени будет достаточно, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Затем осторожно переведите его на тарелку. Спаржу разрезаем на три части, перекладываем в миску. Добавляем шпинат, сухари, пармезан. Заправляем лимонным соком, солим и осторожно перемешиваем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, но листья не смялись. Салат готов. Раскладываем его по двум тарелкам, сверху выкладываем яйца пашот.

При подаче разрежьте их, жидкий желток будет служить соусом. Для пашота берите свежие яйца. Мы рассказывали, как правильно их разбивать.