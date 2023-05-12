Если срочно требуется торт: вкусный десерт без выпечки и сложных продуктов
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Справится даже ребенок
Торты без выпечки приходят на помощь в разных жизненных ситуациях. Пирог в микроволновке и другие подобные десерты очень выручают, когда мало времени на суету с тестом. Еще более простой вариант – торт из печенья.
Легкий творожный десерт с печеньем и сливками готовится так просто, что с этим справится даже ребенок. Печенье подойдет любое, но самый стильный вид торт имеет с печеньем "Орео".
Ингредиенты:
- печенье – 400 г;
- крем-сыр – 250 г;
- сливки 33% – 250 г;
- сахарная пудра – 4 ст. л.;
- молоко – 250 г;
- шоколад – 100 г;
- орехи грецкие — по вкусу
Способ приготовления:
- Взбиваем сливки с сахарной пудрой в пышный крем. Перемешиваем их с крем-сыром. Лучше всего для этой цели подойдут филадельфия или рикота.
- Печенюшки обмакните в молоко. Они должны пропитаться, но не развалиться.
- Выбираем форму для торта. Застилаем ее пищевой пленкой. Выкладываем на дно замоченное печенье.
- Сверху смазываем творожным кремом. Можно делать по несколько тоненьких слоев или по два – более грубых.
- Торт накрываем пищевой плёнкой и оставляем на несколько часов в холодильнике. Вынимаем его из формы. Снимаем пищевую пленку. Если хочется, горячим ножом можно подровнять верх и бока.
Если хотите, украсьте торт тертым шоколадом или половинками печенья. Можно приготовить его с вечера – и уже утром иметь прекрасное сладкое дополнение к ароматному кофе.