Если срочно требуется торт: вкусный десерт без выпечки и сложных продуктов

Справится даже ребенок

Торты без выпечки приходят на помощь в разных жизненных ситуациях. Пирог в микроволновке и другие подобные десерты очень выручают, когда мало времени на суету с тестом. Еще более простой вариант – торт из печенья.

Легкий творожный десерт с печеньем и сливками готовится так просто, что с этим справится даже ребенок. Печенье подойдет любое, но самый стильный вид торт имеет с печеньем "Орео".

Ингредиенты:

печенье – 400 г;

крем-сыр – 250 г;

сливки 33% – 250 г;

сахарная пудра – 4 ст. л.;

молоко – 250 г;

шоколад – 100 г;

орехи грецкие — по вкусу

Способ приготовления:

Взбиваем сливки с сахарной пудрой в пышный крем. Перемешиваем их с крем-сыром. Лучше всего для этой цели подойдут филадельфия или рикота. Печенюшки обмакните в молоко. Они должны пропитаться, но не развалиться. Выбираем форму для торта. Застилаем ее пищевой пленкой. Выкладываем на дно замоченное печенье. Сверху смазываем творожным кремом. Можно делать по несколько тоненьких слоев или по два – более грубых. Торт накрываем пищевой плёнкой и оставляем на несколько часов в холодильнике. Вынимаем его из формы. Снимаем пищевую пленку. Если хочется, горячим ножом можно подровнять верх и бока.

Если хотите, украсьте торт тертым шоколадом или половинками печенья. Можно приготовить его с вечера – и уже утром иметь прекрасное сладкое дополнение к ароматному кофе.