Что сделать, чтобы овощи не тускнели при варке и при чем здесь крышка

Эти советы помогут сохранить цвет овощей

Как правило, бланширование овощей в кипящей воде подчеркивает их вкус и яркие цвета. Но бывают случаи, когда овощи наоборот тускнеют, становятся коричневыми и непривлекательными с виду.

Почему это происходит и как это предотвратить, расскажем вместе с Shuba. С этими советами овощи на вашем столе будут яркими.

Почему овощи тускнеют во время бланширования

Сложно поверить, но овощи могут стать коричневыми из-за обычной крышки от кастрюли. Даже во многих рецептах пишут: "Накройте крышкой" и это кажется логичным. Закрытая крышка сохраняет энергию, способствует быстрому закипанию воды и сохраняет пар внутри кастрюли. С крышкой овощи готовятся побыстрее.

Но вот что на самом деле происходит в это время в кастрюле. Когда овощи попадают в кипяток, летучие кислоты высвобождаются в воду и переносятся паром. Когда кастрюлю накрывают, выделившиеся пар и кислоты возвращаются в воду.

Попадая туда, они реагируют с хлорофиллом в овощах, придавая им неприглядный коричневый оттенок. Подобная реакция произойдет, если в кастрюле будет слишком мало воды (что приведет к концентрации кислот) или вы передержите овощи, продлив время воздействия кислот.

Что делать, чтобы овощи сохраняли свой цвет

Необходимо использовать большое количество кипятка для бланширования. Рекомендуем также часто проверять овощи на готовность и не накрывать кастрюлю!

Кстати, овощи нужно резать правильно. Лайфхаки профессионалов помогут вам в приготовлении вкусной и красивой пищи