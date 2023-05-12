Якщо терміново потрібен торт: смачний десерт без випічки та складних продуктів
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Впорається навіть дитина
Торти без випічки приходять на поміч в різних життєвих ситуаціях. Пиріг в мікрохвильовці та інші подібні десерти дуже виручають, коли є мало часу на метушню з тістом. Ще простіший варіант — торт з печива.
Легкий сирний десерт із печивом та вершками готується так просто, що з цим впорається навіть дитина. Печиво підійде будь-яке, але найстильніший вигляд торт має із печивом "Орео".
Інгредієнти:
- печиво – 400 г;
- крем-сир – 250 г;
- вершки 33% – 250 г;
- цукрова пудра – 4 ст. л.;
- молоко – 250 г;
- шоколад – 100 г;
- горіхи волоські — до смаку
Спосіб приготування:
- Збиваємо вершки з цукровою пудрою в пишний крем. Перемішуємо їх з крем-сиром. Найкраще для цієї цілі підійдуть філадельфія або рікота.
- Печивка вмочіть у молоко. Вони повинні просочитися, але не розваритися.
- Обираємо форму для торта. Застеляємо її харчовою плівкою. Викладаємо на дно замочене печиво.
- Зверху змащуємо сирним кремом. Можна робити по декілька тоненьких шарів або по два — грубших.
- Торт накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на кілька годин в холодильнику. Виймаємо його із форми. Знімаємо харчову плівку. Якщо хочеться, гарячим ножем можна підрівняти верх і боки.
Якщо бажаєте, прикрасьте торт тертим шоколадом або половинками печива. Можна приготувати його звечора — і вже вранці мати чудове солодке доповнення до ароматної кави.