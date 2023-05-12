Якщо терміново потрібен торт: смачний десерт без випічки та складних продуктів

Впорається навіть дитина

Торти без випічки приходять на поміч в різних життєвих ситуаціях. Пиріг в мікрохвильовці та інші подібні десерти дуже виручають, коли є мало часу на метушню з тістом. Ще простіший варіант — торт з печива.

Легкий сирний десерт із печивом та вершками готується так просто, що з цим впорається навіть дитина. Печиво підійде будь-яке, але найстильніший вигляд торт має із печивом "Орео".

Інгредієнти:

печиво – 400 г;

крем-сир – 250 г;

вершки 33% – 250 г;

цукрова пудра – 4 ст. л.;

молоко – 250 г;

шоколад – 100 г;

горіхи волоські — до смаку

Спосіб приготування:

Збиваємо вершки з цукровою пудрою в пишний крем. Перемішуємо їх з крем-сиром. Найкраще для цієї цілі підійдуть філадельфія або рікота. Печивка вмочіть у молоко. Вони повинні просочитися, але не розваритися. Обираємо форму для торта. Застеляємо її харчовою плівкою. Викладаємо на дно замочене печиво. Зверху змащуємо сирним кремом. Можна робити по декілька тоненьких шарів або по два — грубших. Торт накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на кілька годин в холодильнику. Виймаємо його із форми. Знімаємо харчову плівку. Якщо хочеться, гарячим ножем можна підрівняти верх і боки.

Якщо бажаєте, прикрасьте торт тертим шоколадом або половинками печива. Можна приготувати його звечора — і вже вранці мати чудове солодке доповнення до ароматної кави.