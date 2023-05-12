Що зробити, щоб овочі не тьмяніли при варінні і до чого тут кришка

Ці поради допоможуть зберегти колір овочів

Як правило, бланшування овочів у киплячій воді підкреслює їх смак та яскраві кольори. Але бувають випадки, коли овочі навпаки тьмяніють, стають коричневими та непривабливими на вигляд.

Чому це відбувається і як це запобігти, розповімо разом із Shuba. З цими порадами овочі на вашому столі будуть яскравими.

Чому овочі тьмяніють під час бланшування

Важко повірити, але овочі можуть стати коричневими через звичайну кришку від каструлі. Навіть у багатьох рецептах пишуть: "Накрийте кришкою", і це здається логічним. Закрита кришка зберігає енергію, сприяє швидкому закипанню води та зберігає пару всередині каструлі. З кришкою овочі готуються швидше.

Але ось що насправді відбувається у каструлі. Коли овочі потрапляють в окріп, леткі кислоти вивільняються у воду і переносяться парою. Коли каструлю накривають, пар і кислоти, що виділилися, повертаються у воду.

Потрапляючи туди, вони реагують із хлорофілом в овочах, надаючи їм непривабливого коричневого відтінку. Подібна реакція відбудеться, якщо в каструлі буде занадто мало води (що призведе до концентрації кислот) або ви перетримаєте овочі, продовживши час дії кислот.

Що робити, щоб овочі зберігали свій колір

Необхідно використовувати велику кількість окропу для бланшування. Рекомендуємо також часто перевіряти овочі на готовність та не накривати каструлю!

До речі, овочі потрібно різати правильно. Лайфхаки професіоналів допоможуть вам у приготуванні смачної та красивої їжі