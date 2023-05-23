Любимая еда американских полицейских: рецепт пышных и сладких пончиков

Вкуснятина без долгой возни на кухне

Пожалуй, самый распространенный стереотип, связанный с пончиками – их в нереальном количестве едят вместе с ароматным кофе американские полицейские. Возможно, правоохранители пристрастились бы к другой пище, если бы пончики не были такими вкусными.

Именно такие хрустящие снаружи, мягкие внутри пончики предлагаем приготовить по рецепту "Цесмак". А чтобы они получились еще круче, сделаем их в виде колобков с ягодной начинкой. Летом для такой вкуснятины можно использовать свежие ягоды, в холодное время года пригодятся и замороженные.

Как приготовить пончики с ягодами

Ингредиенты на 6 порций:

яйцо – 2 шт.;

кефир – 500 мл;

сахар – 1 ст. л.;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

ягоды – 100 г;

соль – 1 щепотка;

ванильный сахар – 10 г;

сахарная пудра – 3 ст. л.;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

пшеничная мука – 500-600 г.

Способ приготовления:

В глубокой миске яйца необходимо взболтать с солью, обычным и ванильным сахаром. Влить кефир, растительное масло и перемешайте. Просеять с разрыхлителем муку, замесите эластичное тесто. Скачать его в жгут, нарезать на кусочки. Каждый кусочек нужно приплюснуть ладонью, по центру разместить желаемое количество ягод, собрать края и скатать заготовку в шарик. В небольшой кастрюле разогреть нужное количество растительного масла. Опустить порцию шариков в кипящее масло и готовить до золотистости. Перед подачей блюдо посыпать сахарной пудрой.

А чтобы выпечка не черствела, нужно добавить в нее один ингредиент. Готовьте, кушайте и наслаждайтесь!