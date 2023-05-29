Просто смешайте все ингредиенты: рецепт лимонного пирога, который будут просить семь раз в неделю
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Вкусный пирог без особых хлопот
Лимон благодаря свежему и бодрому аромату очень популярен среди любителей выпечки и профессиональных кондитеров. В подтверждение этому – бесчисленное количество различных рецептов лимонного пирога. Он может быть из песочного, дрожжевого, слоеного и бисквитного теста, открытым и закрытыми, с разными лимонными начинками и кремами.
Сегодня мы приготовим классический лимонный пирог по рецепту Gurman. Такой десерт – праздник желудка, который не оставит вас равнодушным.
Как приготовить лимонный пирог
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 180 г сахара;
- 200 мл кефира;
- 160 г манной крупы;
- 14 г разрыхлителя;
- 260 г муки;
- 1-2 лимона;
- ванильный сахар по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кефир смешать с манкой и оставить на 20-30 минут набухать.
- Смешать муку и разрыхлитель.
- Яйца хорошенько взбить с сахаром. Вымытый в горячей воде лимон натереть на большой терке.
- Соединить вместе яйца, кефир с манкой, тертый лимон и смесь муки и разрыхлителя. Консистенция теста должна быть как у сметаны.
- Смазанную маслом форму обсыпать мукой или манкой, переложить в нее тесто. Выпекать такой пирог необходимо полчаса.
А если вы добавите в свой пирог один ингредиент, он долго не будет черстветь. С этой хитростью у вас будет вкуснятина каждый день!