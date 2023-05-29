Просто смешайте все ингредиенты: рецепт лимонного пирога, который будут просить семь раз в неделю

Вкусный пирог без особых хлопот

Лимон благодаря свежему и бодрому аромату очень популярен среди любителей выпечки и профессиональных кондитеров. В подтверждение этому – бесчисленное количество различных рецептов лимонного пирога. Он может быть из песочного, дрожжевого, слоеного и бисквитного теста, открытым и закрытыми, с разными лимонными начинками и кремами.

Сегодня мы приготовим классический лимонный пирог по рецепту Gurman. Такой десерт – праздник желудка, который не оставит вас равнодушным.

Как приготовить лимонный пирог

Ингредиенты:

2 яйца;

180 г сахара;

200 мл кефира;

160 г манной крупы;

14 г разрыхлителя;

260 г муки;

1-2 лимона;

ванильный сахар по своему вкусу.

Способ приготовления:

Кефир смешать с манкой и оставить на 20-30 минут набухать. Смешать муку и разрыхлитель. Яйца хорошенько взбить с сахаром. Вымытый в горячей воде лимон натереть на большой терке. Соединить вместе яйца, кефир с манкой, тертый лимон и смесь муки и разрыхлителя. Консистенция теста должна быть как у сметаны. Смазанную маслом форму обсыпать мукой или манкой, переложить в нее тесто. Выпекать такой пирог необходимо полчаса.

А если вы добавите в свой пирог один ингредиент, он долго не будет черстветь. С этой хитростью у вас будет вкуснятина каждый день!