Шницель как школьной столовой: простой рецепт любимых биточков

Полчаса времени — и блюдо готово!

Всем известен классический шницель — тонкий отбитый кусок мяса, поджариваемый на сковороде в плотной панировке. А помните, каким был он в школьной столовой? Кусок мяса, обжаренный в большом количестве растительного масла на сковородке либо во фритюре — именно его мы с вами сегодня и приготовим.

Такой шницель по рецепту Shuba совсем не сложно приготовить дома. От отлично утолит голод и точно понравится всем любителям мяса. Визитная карточка такого блюда – хрустящая, поджаренная корочка оранжевого цвета, а мясо внутри мягкое и сочное.

Как приготовить шницель "как в столовой"

Ингредиенты на 6 порций:

телятина — 250 г;

свинина — 250 г;

лук — 1 шт.:

белый батон (мякоть) — 70 г:

панировочные сухари, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для подачи:

масло сливочное — 100 г.

Способ приготовления:

Помойте и высушите бумажными полотенцами мясо. Нарежьте небольшими кусками. Размочите мякоть батона в воде минут в течение 5 минут. Слейте воду, отожмите мякоть. Очистите лук и разрежьте на несколько кусков. Прокрутите 2 раза через мясорубку с мелкими отверстиями мясо с луком и хлебной мякотью. Добавьте в фарш яйцо, соль и перец. Перемешайте. Хорошо отбейте фарш руками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень с силиконовым ковриком или смажьте противень маслом. Насыпьте на рабочую поверхность панировочные сухари в достаточном количестве. Разровняйте слой сухарей ножом. Разделите фарш на 6 частей. Сформируйте из каждой части котлету. Положите одну котлету на панировочные сухари, сразу переверните на другую сторону. Прижмите заготовку ладонью, а затем сформируйте котлету нужной вам формы. Делайте шницель как можно больше, он уменьшится в духовке примерно на треть. Выкладывайте готовые шницели на противень. Выпекайте котлеты на одной стороне 7-10 минут. Переверните и выпекайте еще 5 минут. Следите за шницелями, чтобы не пересушить их. Растопите сливочное масло и полейте горячие шницели.

Шницели "как в столовой" готовы! Подавайте к ним любимое картофельное пюре.