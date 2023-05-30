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Шницель как школьной столовой: простой рецепт любимых биточков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
"Детский" шницель без хлопот и забот
"Детский" шницель без хлопот и забот. Фото shuba.life

Полчаса времени — и блюдо готово!

Всем известен классический шницель — тонкий отбитый кусок мяса, поджариваемый на сковороде в плотной панировке. А помните, каким был он в школьной столовой? Кусок мяса, обжаренный в большом количестве растительного масла на сковородке либо во фритюре — именно его мы с вами сегодня и приготовим.

Такой шницель по рецепту Shuba совсем не сложно приготовить дома. От отлично утолит голод и точно понравится всем любителям мяса. Визитная карточка такого блюда – хрустящая, поджаренная корочка оранжевого цвета, а мясо внутри мягкое и сочное.

Как приготовить шницель "как в столовой"

Ингредиенты на 6 порций:

  • телятина — 250 г;
  • свинина — 250 г;
  • лук — 1 шт.:
  • белый батон (мякоть) — 70 г:
  • панировочные сухари, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для подачи:

  • масло сливочное — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Помойте и высушите бумажными полотенцами мясо. Нарежьте небольшими кусками. Размочите мякоть батона в воде минут в течение 5 минут. Слейте воду, отожмите мякоть.
  2. Очистите лук и разрежьте на несколько кусков. Прокрутите 2 раза через мясорубку с мелкими отверстиями мясо с луком и хлебной мякотью.
  3. Добавьте в фарш яйцо, соль и перец. Перемешайте. Хорошо отбейте фарш руками.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень с силиконовым ковриком или смажьте противень маслом.
  5. Насыпьте на рабочую поверхность панировочные сухари в достаточном количестве. Разровняйте слой сухарей ножом.
  6. Разделите фарш на 6 частей. Сформируйте из каждой части котлету.
  7. Положите одну котлету на панировочные сухари, сразу переверните на другую сторону. Прижмите заготовку ладонью, а затем сформируйте котлету нужной вам формы. Делайте шницель как можно больше, он уменьшится в духовке примерно на треть. Выкладывайте готовые шницели на противень.
  8. Выпекайте котлеты на одной стороне 7-10 минут. Переверните и выпекайте еще 5 минут. Следите за шницелями, чтобы не пересушить их. Растопите сливочное масло и полейте горячие шницели.

Шницели "как в столовой" готовы! Подавайте к ним любимое картофельное пюре.

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