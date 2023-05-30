Шницель как школьной столовой: простой рецепт любимых биточков
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Полчаса времени — и блюдо готово!
Всем известен классический шницель — тонкий отбитый кусок мяса, поджариваемый на сковороде в плотной панировке. А помните, каким был он в школьной столовой? Кусок мяса, обжаренный в большом количестве растительного масла на сковородке либо во фритюре — именно его мы с вами сегодня и приготовим.
Такой шницель по рецепту Shuba совсем не сложно приготовить дома. От отлично утолит голод и точно понравится всем любителям мяса. Визитная карточка такого блюда – хрустящая, поджаренная корочка оранжевого цвета, а мясо внутри мягкое и сочное.
Как приготовить шницель "как в столовой"
Ингредиенты на 6 порций:
- телятина — 250 г;
- свинина — 250 г;
- лук — 1 шт.:
- белый батон (мякоть) — 70 г:
- панировочные сухари, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Для подачи:
- масло сливочное — 100 г.
Способ приготовления:
- Помойте и высушите бумажными полотенцами мясо. Нарежьте небольшими кусками. Размочите мякоть батона в воде минут в течение 5 минут. Слейте воду, отожмите мякоть.
- Очистите лук и разрежьте на несколько кусков. Прокрутите 2 раза через мясорубку с мелкими отверстиями мясо с луком и хлебной мякотью.
- Добавьте в фарш яйцо, соль и перец. Перемешайте. Хорошо отбейте фарш руками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень с силиконовым ковриком или смажьте противень маслом.
- Насыпьте на рабочую поверхность панировочные сухари в достаточном количестве. Разровняйте слой сухарей ножом.
- Разделите фарш на 6 частей. Сформируйте из каждой части котлету.
- Положите одну котлету на панировочные сухари, сразу переверните на другую сторону. Прижмите заготовку ладонью, а затем сформируйте котлету нужной вам формы. Делайте шницель как можно больше, он уменьшится в духовке примерно на треть. Выкладывайте готовые шницели на противень.
- Выпекайте котлеты на одной стороне 7-10 минут. Переверните и выпекайте еще 5 минут. Следите за шницелями, чтобы не пересушить их. Растопите сливочное масло и полейте горячие шницели.
Шницели "как в столовой" готовы! Подавайте к ним любимое картофельное пюре.