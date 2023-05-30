Шніцель як шкільній їдальні: простий рецепт улюблених биточків
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Півгодини часу – і страва готова!
Всім відомий класичний шніцель — тонкий відбитий шматок м’яса, що підсмажується на сковороді в щільному паніруванні. А пам’ятаєте, яким був він у шкільній їдальні? Шматок м’яса, обсмажений у великій кількості рослинної олії на сковорідці або у фритюрі — саме її ми з вами сьогодні й приготуємо.
Такий шніцель за рецептом Shuba зовсім не складно приготувати вдома. Від відмінно вгамує голод і точно сподобається всім любителям м’яса. Візитна картка такої страви – хрумка, підсмажена скоринка оранжевого кольору, а м’ясо всередині м’яке та соковите.
Як приготувати шніцель "як у їдальні"
Інгредієнти на 6 порцій:
- телятина – 250 г;
- свинина — 250 г;
- цибуля — 1 шт.:
- білий батон (м'якуш) — 70 г;
- панірувальні сухарі, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Для подачі:
- масло вершкове — 100 г.
Спосіб приготування:
- Помийте та висушіть паперовими рушниками м’ясо. Наріжте невеликими шматками. Розмочіть м’якуш батона у воді хвилин протягом 5 хвилин. Злийте воду, відіжміть м'якуш.
- Очистьте цибулю і розріжте на кілька шматків. Прокрутіть 2 рази через м’ясорубку з дрібними отворами м’ясо з цибулею та м'якушем.
- Додайте у фарш яйце, сіль та перець. Перемішайте. Добре відбийте фарш руками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте деко з силіконовим килимком або змастіть лист маслом.
- Насипте на робочу поверхню панірувальні сухарі в достатній кількості. Розрівняйте шар сухарів ножем.
- Розділіть фарш на 6 частин. Сформуйте із кожної частини котлету.
- Покладіть одну котлету на панірувальні сухарі, одразу переверніть на іншу сторону. Притисніть заготівлю долонею, а потім сформуйте котлету потрібної форми. Робіть шніцель якнайбільше, він зменшиться в духовці приблизно на третину. Викладайте готові шніцелі на лист.
- Випікайте котлети на одній стороні 7-10 хвилин|. Переверніть та випікайте ще 5 хвилин. Слідкуйте за шніцелями, щоб не пересушити їх. Розтопіть вершкове масло і полийте гарячі шніцелі.
Шніцелі "як у їдальні" готові! Подавайте до них улюблене картопляне пюре.