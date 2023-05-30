Шніцель як шкільній їдальні: простий рецепт улюблених биточків

Півгодини часу – і страва готова!

Всім відомий класичний шніцель — тонкий відбитий шматок м’яса, що підсмажується на сковороді в щільному паніруванні. А пам’ятаєте, яким був він у шкільній їдальні? Шматок м’яса, обсмажений у великій кількості рослинної олії на сковорідці або у фритюрі — саме її ми з вами сьогодні й приготуємо.

Такий шніцель за рецептом Shuba зовсім не складно приготувати вдома. Від відмінно вгамує голод і точно сподобається всім любителям м’яса. Візитна картка такої страви – хрумка, підсмажена скоринка оранжевого кольору, а м’ясо всередині м’яке та соковите.

Як приготувати шніцель "як у їдальні"

Інгредієнти на 6 порцій:

телятина – 250 г;

свинина — 250 г;

цибуля — 1 шт.:

білий батон (м'якуш) — 70 г;

панірувальні сухарі, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для подачі:

масло вершкове — 100 г.

Спосіб приготування:

Помийте та висушіть паперовими рушниками м’ясо. Наріжте невеликими шматками. Розмочіть м’якуш батона у воді хвилин протягом 5 хвилин. Злийте воду, відіжміть м'якуш. Очистьте цибулю і розріжте на кілька шматків. Прокрутіть 2 рази через м’ясорубку з дрібними отворами м’ясо з цибулею та м'якушем. Додайте у фарш яйце, сіль та перець. Перемішайте. Добре відбийте фарш руками. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте деко з силіконовим килимком або змастіть лист маслом. Насипте на робочу поверхню панірувальні сухарі в достатній кількості. Розрівняйте шар сухарів ножем. Розділіть фарш на 6 частин. Сформуйте із кожної частини котлету. Покладіть одну котлету на панірувальні сухарі, одразу переверніть на іншу сторону. Притисніть заготівлю долонею, а потім сформуйте котлету потрібної форми. Робіть шніцель якнайбільше, він зменшиться в духовці приблизно на третину. Викладайте готові шніцелі на лист. Випікайте котлети на одній стороні 7-10 хвилин|. Переверніть та випікайте ще 5 хвилин. Слідкуйте за шніцелями, щоб не пересушити їх. Розтопіть вершкове масло і полийте гарячі шніцелі.

Шніцелі "як у їдальні" готові! Подавайте до них улюблене картопляне пюре.