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Идеально для семейного ужина: рецепт курицы с картофелем и овощами будет вашим коронным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Курица с картофелем и карри - идеально на ужин
Курица с картофелем и карри - идеально на ужин. Фото shuba.life

Сытное блюдо без возни на кухне

Если вы не знаете, что приготовить на ужин — это блюдо просто находка для любителей курицы, картофеля и приправ. Вкусное сытное блюдо с курицей, молодым картофелем, куркумой, имбирем и чесноком — такое блюдо идеально подходит для семейного ужина.

В этом рецепте Shuba йогурт придаст нежности и особого сливочного привкуса, а куркума и приправы не дадут расслабиться рецепторам. Мы рекомендуем попробовать именно этот вариант курицы карри – это очень вкусно.

Как приготовить курицу карри с молодым картофелем и овощами

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель молодой — 500 г;
  • куриные голени — 8 шт.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • имбирь молотый — 1 ч. л.;
  • гарам масала — 1 ч. л.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • греческий йогурт — 150 г;
  • томаты — 4 шт.;
  • лук красный репчатый — 1 шт.;
  • соль, кориандр, пучок — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Положите ножки в большую миску с 1 столовой ложкой растительного масла, чесноком, имбирем, гарам масалой, куркумой и 2 столовыми ложками йогурта.
  2. Перемешайте руками. Оставьте мариноваться не менее 30 минут (можно оставить в холодильнике на ночь). Разогрейте духовку до 180°С.
  3. Положите картофель в большую форму для запекания с оставшимся маслом и большим количеством приправ. Добавьте куриные голени и запекайте 40-45 минут до готовности и золотистого цвета.
  4. Посыпьте курицу и картофель нарезанными томатами, луком, кориандром и приправами, а оставшийся йогурт подавайте отдельно.

Приготовьте к курице карри хлеб в рукаве. Это идеальное сочетание вкусных домашних продуктов

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