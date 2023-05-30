Идеально для семейного ужина: рецепт курицы с картофелем и овощами будет вашим коронным
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Сытное блюдо без возни на кухне
Если вы не знаете, что приготовить на ужин — это блюдо просто находка для любителей курицы, картофеля и приправ. Вкусное сытное блюдо с курицей, молодым картофелем, куркумой, имбирем и чесноком — такое блюдо идеально подходит для семейного ужина.
В этом рецепте Shuba йогурт придаст нежности и особого сливочного привкуса, а куркума и приправы не дадут расслабиться рецепторам. Мы рекомендуем попробовать именно этот вариант курицы карри – это очень вкусно.
Как приготовить курицу карри с молодым картофелем и овощами
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель молодой — 500 г;
- куриные голени — 8 шт.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- имбирь молотый — 1 ч. л.;
- гарам масала — 1 ч. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- греческий йогурт — 150 г;
- томаты — 4 шт.;
- лук красный репчатый — 1 шт.;
- соль, кориандр, пучок — по вкусу.
Способ приготовления:
- Положите ножки в большую миску с 1 столовой ложкой растительного масла, чесноком, имбирем, гарам масалой, куркумой и 2 столовыми ложками йогурта.
- Перемешайте руками. Оставьте мариноваться не менее 30 минут (можно оставить в холодильнике на ночь). Разогрейте духовку до 180°С.
- Положите картофель в большую форму для запекания с оставшимся маслом и большим количеством приправ. Добавьте куриные голени и запекайте 40-45 минут до готовности и золотистого цвета.
- Посыпьте курицу и картофель нарезанными томатами, луком, кориандром и приправами, а оставшийся йогурт подавайте отдельно.
Приготовьте к курице карри хлеб в рукаве. Это идеальное сочетание вкусных домашних продуктов