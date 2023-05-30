Идеально для семейного ужина: рецепт курицы с картофелем и овощами будет вашим коронным

Сытное блюдо без возни на кухне

Если вы не знаете, что приготовить на ужин — это блюдо просто находка для любителей курицы, картофеля и приправ. Вкусное сытное блюдо с курицей, молодым картофелем, куркумой, имбирем и чесноком — такое блюдо идеально подходит для семейного ужина.

В этом рецепте Shuba йогурт придаст нежности и особого сливочного привкуса, а куркума и приправы не дадут расслабиться рецепторам. Мы рекомендуем попробовать именно этот вариант курицы карри – это очень вкусно.

Как приготовить курицу карри с молодым картофелем и овощами

Ингредиенты на 4 порции:

картофель молодой — 500 г;

куриные голени — 8 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

имбирь молотый — 1 ч. л.;

гарам масала — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

греческий йогурт — 150 г;

томаты — 4 шт.;

лук красный репчатый — 1 шт.;

соль, кориандр, пучок — по вкусу.

Способ приготовления:

Положите ножки в большую миску с 1 столовой ложкой растительного масла, чесноком, имбирем, гарам масалой, куркумой и 2 столовыми ложками йогурта. Перемешайте руками. Оставьте мариноваться не менее 30 минут (можно оставить в холодильнике на ночь). Разогрейте духовку до 180°С. Положите картофель в большую форму для запекания с оставшимся маслом и большим количеством приправ. Добавьте куриные голени и запекайте 40-45 минут до готовности и золотистого цвета. Посыпьте курицу и картофель нарезанными томатами, луком, кориандром и приправами, а оставшийся йогурт подавайте отдельно.

Приготовьте к курице карри хлеб в рукаве. Это идеальное сочетание вкусных домашних продуктов