Вкус детства: рецепт гуляша, как в школьной столовой
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Аппетитный ужин без особой возни
Помните, как в школьной столовой нас всегда угощали картофельным пюре с мясной подливкой? Может, вернемся в детство и приготовим такое блюдо сами?
Тем более, такой гуляш от "Бабусиних рецептів" готовится достаточно просто и не содержит каких-то необычных продуктов. Доступность, простота и прекрасный вкус и аромат – именно поэтому это блюдо так популярно. Берем продукты и начинаем готовить!
Как приготовить гуляш
Ингредиенты:
- говядина – 500 гр.;
- лук – 1 шт.;
- сливочное масло – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- томатная паста – 1 ч. л. с горкой
- лавровый лист, соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Говядину нарезаем на кусочки, обжариваем на масле, добавляем нарезанный полукольцами лук на обжариваем 7 минут.
- Переводим в кастрюльку и добавляем воды в 2 раза больше объема мяса.
- Отдельно в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем ее до орехового аромата.
- Добавляем томатную пасту, разбавляем водой и размешиваем, чтобы не было комочков.
- Добавляем смесь к мясу, солим, перчим и тушим на медленном огне около 1,5 часов. За это время говядина станет нежной, а подливка нужной консистенции.
- За 10 минут до готовности добавляем лавровый лист и проверяем на соль, перец.
Лучше всего такой гуляш подходит к любимому картофельному пюре или гречке. Приятного аппетита!