Вкус детства: рецепт гуляша, как в школьной столовой

Аппетитный ужин без особой возни

Помните, как в школьной столовой нас всегда угощали картофельным пюре с мясной подливкой? Может, вернемся в детство и приготовим такое блюдо сами?

Тем более, такой гуляш от "Бабусиних рецептів" готовится достаточно просто и не содержит каких-то необычных продуктов. Доступность, простота и прекрасный вкус и аромат – именно поэтому это блюдо так популярно. Берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить гуляш

Ингредиенты:

говядина – 500 гр.;

лук – 1 шт.;

сливочное масло – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

томатная паста – 1 ч. л. с горкой

лавровый лист, соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Говядину нарезаем на кусочки, обжариваем на масле, добавляем нарезанный полукольцами лук на обжариваем 7 минут. Переводим в кастрюльку и добавляем воды в 2 раза больше объема мяса. Отдельно в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем ее до орехового аромата. Добавляем томатную пасту, разбавляем водой и размешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем смесь к мясу, солим, перчим и тушим на медленном огне около 1,5 часов. За это время говядина станет нежной, а подливка нужной консистенции. За 10 минут до готовности добавляем лавровый лист и проверяем на соль, перец.

Лучше всего такой гуляш подходит к любимому картофельному пюре или гречке. Приятного аппетита!