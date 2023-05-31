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Вкус детства: рецепт гуляша, как в школьной столовой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытный гуляш родом из детства
Сытный гуляш родом из детства. Фото babusyni-retsepty

Аппетитный ужин без особой возни

Помните, как в школьной столовой нас всегда угощали картофельным пюре с мясной подливкой? Может, вернемся в детство и приготовим такое блюдо сами?

Тем более, такой гуляш от "Бабусиних рецептів" готовится достаточно просто и не содержит каких-то необычных продуктов. Доступность, простота и прекрасный вкус и аромат – именно поэтому это блюдо так популярно. Берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить гуляш

Ингредиенты:

  • говядина – 500 гр.;
  • лук – 1 шт.;
  • сливочное масло – 2 ст. л.
  • мука – 2 ст. л.
  • томатная паста – 1 ч. л. с горкой
  • лавровый лист, соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Говядину нарезаем на кусочки, обжариваем на масле, добавляем нарезанный полукольцами лук на обжариваем 7 минут.
  2. Переводим в кастрюльку и добавляем воды в 2 раза больше объема мяса.
  3. Отдельно в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем муку и обжариваем ее до орехового аромата.
  4. Добавляем томатную пасту, разбавляем водой и размешиваем, чтобы не было комочков.
  5. Добавляем смесь к мясу, солим, перчим и тушим на медленном огне около 1,5 часов. За это время говядина станет нежной, а подливка нужной консистенции.
  6. За 10 минут до готовности добавляем лавровый лист и проверяем на соль, перец.

Лучше всего такой гуляш подходит к любимому картофельному пюре или гречке. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Готовим дома #Гуляш