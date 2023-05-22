Идеальный гуляш готовится именно так: секреты профессионалов

Несколько хитростей — и гуляш будет еще вкуснее

Многие люди с ностальгией вспоминают гуляш, который готовили в детстве – это блюдо всегда отличалось невероятным вкусом. Но не всегда даже у опытных хозяек получается именно такой гуляш.

Все дело в профессиональных кулинарных уловках. Если усвоить эти правила, о которых рассказывает Рixelinform, то гуляш будет всегда получаться аппетитным и с превосходной консистенцией.

Хитрости при приготовлении гуляша

Предварительная обработка мяса. Если вы используете жесткое мясо, его следует порезать помельче и потушить 15 минут. Это будет способствовать размягчению даже самых жестких мясных кусочков.

Правильная нарезка овощей. Овощи для приготовления гуляша не следует нарезать слишком мелко. Морковные и луковичные кусочки должны быть средними по размеру. В этом случае готовое блюдо получится более мягким и сочным, а аромат блюда окажется ярче.

Предварительная обработка муки. Мука добавляется в подливку для придания ей густоты. Чаще всего она не поддается никакой предварительной обработке. Но обычно бабушки перед тем как отправить муку в соус, обжаривают ее на раскаленной сковороде до золотистости.

Пока мука жарится, ее следует постоянно помешивать, иначе она станет не золотистой, а черной. Если в подливе окажется жареная мука, то соус получится гораздо вкуснее.

Лучше всего к такому гуляшу подойдет картофельное пюре. О маленьких нюансах приготовления этого блюда "Телеграф" уже рассказывал.