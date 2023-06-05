Забудьте про магазинные: рецепт хрустящих чипсов из кабачков

Такие кабачковые чипсы можно легко приготовить за 15 минут

Как приятно похрустеть чем-нибудь вкусненьким во время работы или просмотра фильма вечером. Но магазинные чипсы вредны как здоровью, так и фигуре. Поэтому предлагаем полезную альтернативу такому перекусу – чипсы из кабачков в духовке.

Рецепт "Це Смак" можно с легкостью менять по своему вкусу. К примеру, вы можете добавить любимые специи, сыр или же приготовить такие чипсы во фритюре, и на сковороде, и в микроволновке. Но духовка – это проверенный и менее вредный вариант. Потому берем продукты и идем готовить.

Как приготовить кабачковые чипсы в духовке

Ингредиенты на 3 порции:

кабачок – 1 шт.;

пшеничная мука – 50 г;

подсолнечное масло, соль, черный перец молотый – по своему вкусу

Способ приготовления:

Помойте кабачок и нарежьте его тонкими кружочками. Промокните салфеткой, чтобы избавиться от излишней влаги. Каждый кусочек кабачка хорошо обваляйте в муке и выложите на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните кусочки растительным маслом, посолите и поперчите. Отправьте противень в духовку на 10 минут при температуре 200°С.

А если подадите любимый соус — чипсы разлетятся вмиг. Приятного похрустывания!