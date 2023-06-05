Салат съедят быстрее мяса: идеальная свежая закуска к шашлыку

Лучший рецепт маринованных помидоров

Сочный шашлык – это еще не все. К нему следует приготовить вкусную овощную закуску – тем более, что длится сезон свежей зелени.

Рассказываем, как приготовить ароматную закуску из помидоров, трав и чеснока. Она должна быть на каждом летнем столе. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

помидоры — 7 ш;

укроп – 1 пучок;

чеснок — 4 зубчика;

соль – 1 ст.л;

сахар – 1 ч.л;

прованские травы – 1 ч.л;

приправа для моркови на корейском — 1 ч.л;

черный перец – 1/3 ч.л;

острый перец — по вкусу;

растительное масло – 3 ст.л;

яблочный уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Помидоры моем. Готовим для них начинку. В одной мисочке соединяем измельченный укроп, чеснок, все специи и пряности. Хорошо перемешиваем. Помидоры надрезаем крест-накрест. Можно срезать жесткие плодоножки. Наполняем помидоры подготовленной внутренностью. Переводим их в плотный целлофановый пакет. В каждый помидор добавляем немного растительного масла и яблочного уксуса. По вкусу добавляем острый перец и плотно завязываем пакет. Оставляем мариноваться как минимум на 12 часов.

Такие помидоры получаются невероятно вкусными. Они подходят к любому виду мяса. Также мы рассказывали, как готовить невероятный творожный соус.