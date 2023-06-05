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Салат съедят быстрее мяса: идеальная свежая закуска к шашлыку

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Будете готовить постоянно
Будете готовить постоянно. Фото prostoway

Лучший рецепт маринованных помидоров

Сочный шашлык – это еще не все. К нему следует приготовить вкусную овощную закуску – тем более, что длится сезон свежей зелени.

Рассказываем, как приготовить ароматную закуску из помидоров, трав и чеснока. Она должна быть на каждом летнем столе. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • помидоры — 7 ш;
  • укроп – 1 пучок;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • соль – 1 ст.л;
  • сахар – 1 ч.л;
  • прованские травы – 1 ч.л;
  • приправа для моркови на корейском — 1 ч.л;
  • черный перец – 1/3 ч.л;
  • острый перец — по вкусу;
  • растительное масло – 3 ст.л;
  • яблочный уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем. Готовим для них начинку.
  2. В одной мисочке соединяем измельченный укроп, чеснок, все специи и пряности. Хорошо перемешиваем.
  3. Помидоры надрезаем крест-накрест. Можно срезать жесткие плодоножки.
  4. Наполняем помидоры подготовленной внутренностью. Переводим их в плотный целлофановый пакет.
  5. В каждый помидор добавляем немного растительного масла и яблочного уксуса. По вкусу добавляем острый перец и плотно завязываем пакет. Оставляем мариноваться как минимум на 12 часов.

Такие помидоры получаются невероятно вкусными. Они подходят к любому виду мяса. Также мы рассказывали, как готовить невероятный творожный соус.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Салат #Шашлык