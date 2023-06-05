Салат съедят быстрее мяса: идеальная свежая закуска к шашлыку
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Лучший рецепт маринованных помидоров
Сочный шашлык – это еще не все. К нему следует приготовить вкусную овощную закуску – тем более, что длится сезон свежей зелени.
Рассказываем, как приготовить ароматную закуску из помидоров, трав и чеснока. Она должна быть на каждом летнем столе. Рецептом поделились на Ukr.Media.
Ингредиенты:
- помидоры — 7 ш;
- укроп – 1 пучок;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль – 1 ст.л;
- сахар – 1 ч.л;
- прованские травы – 1 ч.л;
- приправа для моркови на корейском — 1 ч.л;
- черный перец – 1/3 ч.л;
- острый перец — по вкусу;
- растительное масло – 3 ст.л;
- яблочный уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Помидоры моем. Готовим для них начинку.
- В одной мисочке соединяем измельченный укроп, чеснок, все специи и пряности. Хорошо перемешиваем.
- Помидоры надрезаем крест-накрест. Можно срезать жесткие плодоножки.
- Наполняем помидоры подготовленной внутренностью. Переводим их в плотный целлофановый пакет.
- В каждый помидор добавляем немного растительного масла и яблочного уксуса. По вкусу добавляем острый перец и плотно завязываем пакет. Оставляем мариноваться как минимум на 12 часов.
Такие помидоры получаются невероятно вкусными. Они подходят к любому виду мяса. Также мы рассказывали, как готовить невероятный творожный соус.