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Салат з’їдять швидше, ніж м’ясо: ідеальна свіжа закуска до шашлику

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Будете готувати постійно
Будете готувати постійно. Фото prostoway

Найкращий рецепт маринованих помідорів

Соковитий шашлик — це ще не все. До нього слід приготувати смачну овочеву закуску — тим паче, що триває сезон свіжої зелені.

Розповідаємо, як приготувати ароматну закуску з помідорів, трав та часнику. Вона повинна бути на кожному літньому столі. Рецептом поділились на Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • помідори — 7 ш;
  • кріп — 1 пучок;
  • часник — 4 зубчики;
  • сіль — 1 ст.л;
  • цукор — 1 ч.л;
  • прованські трави — 1 ч.л;
  • приправа для моркви корейською — 1 ч.л;
  • чорний перець — 1/3 ч.л;
  • гострий перець — до смаку;
  • рослинна олія — 3 ст.л;
  • яблучний оцет — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Помідори миємо. Готуємо для них начинку.
  2. В одній мисочці з'єднуємо подрібнений кріп, часник, всі спеції та прянощі. Добре перемішуємо.
  3. Помідори надрізаємо навхрест. Можна зрізати тверді плодоніжки.
  4. Наповнюємо помідори підготовленою начинкою. Перекладаємо їх у щільний целофановий пакет.
  5. У кожен помідор додаємо трохи олії та яблучного оцту. До смаку додаємо гострий перець і щільно зав'язуємо пакет. Залишаємо маринуватись щонайменше на 12 годин.

Такі помідори виходять неймовірно смачними. Вони підходять до будь-якого виду м’яса. Також ми розповідали, як готувати неймовірний сирний соус.

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#Рецепт #Помідори #Салат #Шашлик