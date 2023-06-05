Салат з’їдять швидше, ніж м’ясо: ідеальна свіжа закуска до шашлику

Найкращий рецепт маринованих помідорів

Соковитий шашлик — це ще не все. До нього слід приготувати смачну овочеву закуску — тим паче, що триває сезон свіжої зелені.

Розповідаємо, як приготувати ароматну закуску з помідорів, трав та часнику. Вона повинна бути на кожному літньому столі. Рецептом поділились на Ukr.Media.

Інгредієнти:

помідори — 7 ш;

кріп — 1 пучок;

часник — 4 зубчики;

сіль — 1 ст.л;

цукор — 1 ч.л;

прованські трави — 1 ч.л;

приправа для моркви корейською — 1 ч.л;

чорний перець — 1/3 ч.л;

гострий перець — до смаку;

рослинна олія — 3 ст.л;

яблучний оцет — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Помідори миємо. Готуємо для них начинку. В одній мисочці з'єднуємо подрібнений кріп, часник, всі спеції та прянощі. Добре перемішуємо. Помідори надрізаємо навхрест. Можна зрізати тверді плодоніжки. Наповнюємо помідори підготовленою начинкою. Перекладаємо їх у щільний целофановий пакет. У кожен помідор додаємо трохи олії та яблучного оцту. До смаку додаємо гострий перець і щільно зав'язуємо пакет. Залишаємо маринуватись щонайменше на 12 годин.

Такі помідори виходять неймовірно смачними. Вони підходять до будь-якого виду м’яса. Також ми розповідали, як готувати неймовірний сирний соус.