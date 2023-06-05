Салат з’їдять швидше, ніж м’ясо: ідеальна свіжа закуска до шашлику
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Найкращий рецепт маринованих помідорів
Соковитий шашлик — це ще не все. До нього слід приготувати смачну овочеву закуску — тим паче, що триває сезон свіжої зелені.
Розповідаємо, як приготувати ароматну закуску з помідорів, трав та часнику. Вона повинна бути на кожному літньому столі. Рецептом поділились на Ukr.Media.
Інгредієнти:
- помідори — 7 ш;
- кріп — 1 пучок;
- часник — 4 зубчики;
- сіль — 1 ст.л;
- цукор — 1 ч.л;
- прованські трави — 1 ч.л;
- приправа для моркви корейською — 1 ч.л;
- чорний перець — 1/3 ч.л;
- гострий перець — до смаку;
- рослинна олія — 3 ст.л;
- яблучний оцет — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Помідори миємо. Готуємо для них начинку.
- В одній мисочці з'єднуємо подрібнений кріп, часник, всі спеції та прянощі. Добре перемішуємо.
- Помідори надрізаємо навхрест. Можна зрізати тверді плодоніжки.
- Наповнюємо помідори підготовленою начинкою. Перекладаємо їх у щільний целофановий пакет.
- У кожен помідор додаємо трохи олії та яблучного оцту. До смаку додаємо гострий перець і щільно зав'язуємо пакет. Залишаємо маринуватись щонайменше на 12 годин.
Такі помідори виходять неймовірно смачними. Вони підходять до будь-якого виду м’яса. Також ми розповідали, як готувати неймовірний сирний соус.