Каменные кексы от Хагрида: рецепт любимых сладостей Гарри Поттера

Печенье станет и вашим любимым тоже

Иногда хочется разбавить повседневную жизнь магией. Мы придумали способ, как привнести немного волшебства в повседневную жизнь. Предлагаем повторить рецепт десерта из мира Гарри Поттера, который так любил готовить Хагрид.

Кексы, которыми великан-лесничий угощал маленьких чародеев в своей избушке, назвали "каменными" не из-за жесткости. Внешне они походили на обломки скал. Вот их вместе со "Знай. Юа" и приготовим

Как приготовить каменные кексы от Хагрида

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г;

овсяные хлопья – 2 стакана;

сахар – 5 ст. л.;

пшеничная мука — 4 ст. л;

измельченные сухофрукты – 1 стакан;

любые измельченные орехи – 1 стакан;

куриное яйцо – 3 штуки.

Способ приготовления:

Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте туда два стакана овсяных хлопьев и обжарьте их до золотистого состояния. Получившуюся массу переложите в миску, добавив муку, сахар, измельченные сухофрукты и орехи. Яйца взбейте, влейте в овсяную массу и оставьте смесь на 15 минут. На выстланную бумагой для выпечки противень ложкой или мокрыми руками выложите тесто и поставьте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Печенье готово, приятного аппетита!

Если вам хочется "прорицательного" печенья, можно приготовить печенье с предсказаниями. Это не только вкусный, но и интересный десерт.