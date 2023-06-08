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Каменные кексы от Хагрида: рецепт любимых сладостей Гарри Поттера

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Каменное печенье Хагрида с удовольствием съедят и взрослые, и дети
Каменное печенье Хагрида с удовольствием съедят и взрослые, и дети. Фото znaj.ua

Печенье станет и вашим любимым тоже

Иногда хочется разбавить повседневную жизнь магией. Мы придумали способ, как привнести немного волшебства в повседневную жизнь. Предлагаем повторить рецепт десерта из мира Гарри Поттера, который так любил готовить Хагрид.

Кексы, которыми великан-лесничий угощал маленьких чародеев в своей избушке, назвали "каменными" не из-за жесткости. Внешне они походили на обломки скал. Вот их вместе со "Знай. Юа" и приготовим

Как приготовить каменные кексы от Хагрида

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г;
  • овсяные хлопья – 2 стакана;
  • сахар – 5 ст. л.;
  • пшеничная мука — 4 ст. л;
  • измельченные сухофрукты – 1 стакан;
  • любые измельченные орехи – 1 стакан;
  • куриное яйцо – 3 штуки.

Способ приготовления:

  1. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте туда два стакана овсяных хлопьев и обжарьте их до золотистого состояния.
  2. Получившуюся массу переложите в миску, добавив муку, сахар, измельченные сухофрукты и орехи.
  3. Яйца взбейте, влейте в овсяную массу и оставьте смесь на 15 минут.
  4. На выстланную бумагой для выпечки противень ложкой или мокрыми руками выложите тесто и поставьте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Печенье готово, приятного аппетита!

Если вам хочется "прорицательного" печенья, можно приготовить печенье с предсказаниями. Это не только вкусный, но и интересный десерт.

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