Идеально для маленьких: рецепт вкусных и бюджетных рыбных "ежиков"

Блюдо получается вкусным, сытным и питательным

Рыбные котлеты – это вкусно и полезно, особенно для детей. Но у малышей они обычно восторга не вызывают. Впрочем, это можно изменить.

Можно поэкспериментировать и приготовить рыбные "ежики". Они очень вкусные, а еще милые и хрустящие снаружи. Вместе со Shuba делимся рецептом котлет, от которых не откажутся ни взрослые, ни дети.

Ингредиенты:

Рыба белая, филе — 500 г

Яйца куриные – 2 шт.

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Сыр твердый — 150 г

Соль, перец, приправа к рыбе – по вкусу

Батон, нарезанный – 1/2 шт.

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Масло подсолнечное — 250 г

Способ приготовления:

Филе рыбы (судак или сом) моем и режем в куски. Лук чистим, разрезаем на несколько частей. Пропускаем через мясорубку в миску филе, лук и 2-3 ломтика батона. Сыр натираем на грубой терке и тоже добавляем в фарш. Солим, перчим, кладем специи, выбиваем одно яйцо и перемешиваем. Ставим готовый фарш в холодильник на 20 минут. Ломтики батона режем маленькими кубиками (0,5 на 0,5 см). Греем сковороду, высыпаем на нее кубики и на маленьком огне, все время помешивая, подсушиваем их до румяности. Выкладываем в плоскую тарелку – они должны остыть. Из фарша лепим шарики круглой или овальной формы. Муку выложите в отдельную тарелку. В мисочке взбиваем яйцо. Котлетки обкатываем в муке, затем во взбитом яйце и обваливаем в кубиках, плотно прижимая их к котлете. В глубокую сковороду наливаем масло, доводим его до кипения и осторожно кладем шарики во фритюр. Готовим на маленьком огне, переворачивая. Они должны стать румяными со всех сторон. После приготовления "ежики" выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Котлетки получаются сочными. Есть их не только вкусно, но и интересно. К ним рекомендуем приготовить вкусное картофельное пюре по рецепту турецких поваров.