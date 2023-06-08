Идеально для маленьких: рецепт вкусных и бюджетных рыбных "ежиков"
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Блюдо получается вкусным, сытным и питательным
Рыбные котлеты – это вкусно и полезно, особенно для детей. Но у малышей они обычно восторга не вызывают. Впрочем, это можно изменить.
Можно поэкспериментировать и приготовить рыбные "ежики". Они очень вкусные, а еще милые и хрустящие снаружи. Вместе со Shuba делимся рецептом котлет, от которых не откажутся ни взрослые, ни дети.
Ингредиенты:
- Рыба белая, филе — 500 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Лук желтый репчатый – 1 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Соль, перец, приправа к рыбе – по вкусу
- Батон, нарезанный – 1/2 шт.
- Мука пшеничная – 2 ст. л.
- Масло подсолнечное — 250 г
Способ приготовления:
- Филе рыбы (судак или сом) моем и режем в куски. Лук чистим, разрезаем на несколько частей.
- Пропускаем через мясорубку в миску филе, лук и 2-3 ломтика батона. Сыр натираем на грубой терке и тоже добавляем в фарш. Солим, перчим, кладем специи, выбиваем одно яйцо и перемешиваем.
- Ставим готовый фарш в холодильник на 20 минут. Ломтики батона режем маленькими кубиками (0,5 на 0,5 см). Греем сковороду, высыпаем на нее кубики и на маленьком огне, все время помешивая, подсушиваем их до румяности. Выкладываем в плоскую тарелку – они должны остыть.
- Из фарша лепим шарики круглой или овальной формы. Муку выложите в отдельную тарелку. В мисочке взбиваем яйцо. Котлетки обкатываем в муке, затем во взбитом яйце и обваливаем в кубиках, плотно прижимая их к котлете.
- В глубокую сковороду наливаем масло, доводим его до кипения и осторожно кладем шарики во фритюр. Готовим на маленьком огне, переворачивая. Они должны стать румяными со всех сторон.
- После приготовления "ежики" выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Котлетки получаются сочными. Есть их не только вкусно, но и интересно. К ним рекомендуем приготовить вкусное картофельное пюре по рецепту турецких поваров.