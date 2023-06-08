Дети будут есть шпинат, как ненормальные: рецепт сочной вертуты (видео)
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Рецептом поделился Эктор Хименес-Браво
Особенность блюд для детей в том, что они должны быть не только вкусными и полезными, но привлекательными. Если вы готовили рыбных "ежиков" для малышей, обратите внимание на этот рецепт сочной шпинатной вертуты.
Если не можете заставить самых молодых есть шпинат – замаскируйте его. Эктор Хименес Браво поделился рецептом вкусной и полезной вертуты. Вертута – традиционная выпечка украинской кухни.
Ингредиенты для теста:
- 500 граммов муки;
- 1 чайная ложка соли;
- 175 г теплой воды;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла.
Для начинки:
- 300 г шпината;
- 50 граммов лука;
- 50 граммов зелени;
- 100 г домашнего сыра;
- 50 граммов сметаны;
- соль.
Приготовление:
- Для теста соединяем муку, соль, теплую воду и растительное масло. Вымешиваем руками и оставляем – пусть отдохнет.
- Шпинат, лук и зелень нарезаем, смешиваем их с домашним сыром, сметаной и любимыми специями. Перемешиваем.
- Тесто раскатываем тоненьким слоем. Внутрь выкладываем начинку. Заворачиваем рулет, а уже с него – скручиваем "улитку". Сверху смазываем желтком, можно посыпать семенами кунжута.
- Выпекаем до готовности теста. Температура – 180-200 градусов.
Пирог получается вкусный и сочный. Вкус шпината отлично сочетается с сыром и хрустящим тестом. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки в пивном кляре.