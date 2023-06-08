Діти будуть їсти шпинат, як ненормальні: рецепт соковитої вертути (відео)
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Рецептом поділився Ектор Хіменес-Браво
Особливість страв для дітей у тому, що вони повинні бути не лише смачними й корисними, а й привабливими. Якщо ви готували рибних "їжачків" для малечі, зверніть увагу на цей рецепт соковитої шпинатної вертути.
Якщо не можете змусити наймолодших їсти шпинат — замаскуйте його. Ектор Хіменес Браво поділився рецептом смачної та корисної вертути. Вертута – це традиційна випічка української кухні.
Інгредієнти для тіста:
- 500 грамів борошна;
- 1 чайна ложка солі;
- 175 грамів теплої води;
- 1 столова ложка соняшникової олії.
Для начинки:
- 300 грамів шпинату;
- 50 грамів цибулі;
- 50 грамів зелені;
- 100 грамів домашнього сиру;
- 50 грамів сметани;
- сіль.
Приготування:
- Для тіста з'єднуємо борошно, сіль, теплу воду та олію. Вимішуємо руками і залишаємо — нехай відпочине.
- Шпинат, цибулю та зелень нарізаємо змішуємо їх з домашнім сиром, сметаною та улюбленими спеціями. Перемішуємо.
- Тісто розкатуємо тоненьким шаром. Всередину викладаємо начинку. Загортаємо рулет, а вже з нього — скручуємо "равлика". Зверху змащуємо жовтком, можна посипати насінням кунжуту.
- Випікаємо до готовності тіста. Температура — 180-200 градусів.
Пиріг виходить смачний та соковитий. Смак шпинату відмінно поєднується з сиром та хрумким тістом. Також ми розповідали, як приготувати кабачки в пивному клярі.