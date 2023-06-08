Рус

Діти будуть їсти шпинат, як ненормальні: рецепт соковитої вертути (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже простий та поживний пиріг
Дуже простий та поживний пиріг. Фото Смачно24

Рецептом поділився Ектор Хіменес-Браво

Особливість страв для дітей у тому, що вони повинні бути не лише смачними й корисними, а й привабливими. Якщо ви готували рибних "їжачків" для малечі, зверніть увагу на цей рецепт соковитої шпинатної вертути.

Якщо не можете змусити наймолодших їсти шпинат — замаскуйте його. Ектор Хіменес Браво поділився рецептом смачної та корисної вертути. Вертута – це традиційна випічка української кухні.

Інгредієнти для тіста:

  • 500 грамів борошна;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 175 грамів теплої води;
  • 1 столова ложка соняшникової олії.

Для начинки:

  • 300 грамів шпинату;
  • 50 грамів цибулі;
  • 50 грамів зелені;
  • 100 грамів домашнього сиру;
  • 50 грамів сметани;
  • сіль.

Приготування:

  1. Для тіста з'єднуємо борошно, сіль, теплу воду та олію. Вимішуємо руками і залишаємо — нехай відпочине.
  2. Шпинат, цибулю та зелень нарізаємо змішуємо їх з домашнім сиром, сметаною та улюбленими спеціями. Перемішуємо.
  3. Тісто розкатуємо тоненьким шаром. Всередину викладаємо начинку. Загортаємо рулет, а вже з нього — скручуємо "равлика". Зверху змащуємо жовтком, можна посипати насінням кунжуту.
  4. Випікаємо до готовності тіста. Температура — 180-200 градусів.

Пиріг виходить смачний та соковитий. Смак шпинату відмінно поєднується з сиром та хрумким тістом. Також ми розповідали, як приготувати кабачки в пивному клярі.

Теги:
#Рецепт #Шпинат #Пиріг #Ектор Хіменес Браво