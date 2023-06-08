Діти будуть їсти шпинат, як ненормальні: рецепт соковитої вертути (відео)

Рецептом поділився Ектор Хіменес-Браво

Особливість страв для дітей у тому, що вони повинні бути не лише смачними й корисними, а й привабливими. Якщо ви готували рибних "їжачків" для малечі, зверніть увагу на цей рецепт соковитої шпинатної вертути.

Якщо не можете змусити наймолодших їсти шпинат — замаскуйте його. Ектор Хіменес Браво поділився рецептом смачної та корисної вертути. Вертута – це традиційна випічка української кухні.

Інгредієнти для тіста:

500 грамів борошна;

1 чайна ложка солі;

175 грамів теплої води;

1 столова ложка соняшникової олії.

Для начинки:

300 грамів шпинату;

50 грамів цибулі;

50 грамів зелені;

100 грамів домашнього сиру;

50 грамів сметани;

сіль.

Приготування:

Для тіста з'єднуємо борошно, сіль, теплу воду та олію. Вимішуємо руками і залишаємо — нехай відпочине. Шпинат, цибулю та зелень нарізаємо змішуємо їх з домашнім сиром, сметаною та улюбленими спеціями. Перемішуємо. Тісто розкатуємо тоненьким шаром. Всередину викладаємо начинку. Загортаємо рулет, а вже з нього — скручуємо "равлика". Зверху змащуємо жовтком, можна посипати насінням кунжуту. Випікаємо до готовності тіста. Температура — 180-200 градусів.

Пиріг виходить смачний та соковитий. Смак шпинату відмінно поєднується з сиром та хрумким тістом. Також ми розповідали, як приготувати кабачки в пивному клярі.