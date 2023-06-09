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Гора печенья без муки и жира: рецепт диетической выпечки из трех простых продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такое печенье идеально к чаю
Такое печенье идеально к чаю. Фото yasensvit.ua

Можно есть сколько угодно

Простые рецепты выпечки из обычных продуктов спасают, когда хочется сладенького. Если вы уже готовили рогалики на минералке, обратите внимание на этот рецепт овсяного печенья.

В его составе всего три продукта. А еще там нет муки и капли жира. Оно очень просто готовится – хоть каждый день пеки.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 200 г
  • куриные яйца – 2 шт
  • сахар (можно заменить медом) – 1,5 столовые ложки

Способ приготовления:

  1. Хлопья превратите в муку — в кофемолке. Так текстура готового печенья будет полностью однородной. Но можно оставить кусочками – тогда печенька будут больше напоминать "ежиков".
  2. Включаем духовку. К овсяной муке добавляем яйца и сахар. Для баланса вкуса можно также положить щепотку соли. Все вымешиваем до однородной массы.
  3. Противень застилаем пергаментом для выпечки. С помощью двух ложек выкладываем печенье. Оставляйте между ними место – масса еще растечется.
  4. Ставим противень в духовку. Время приготовления такого печенья – около 20 минут.

Лучше всего есть его уже остывшим. Можно посыпать какао или сахарной пудрой. Идеально подходит к имбирному чаю.

Теги:
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