Гора печенья без муки и жира: рецепт диетической выпечки из трех простых продуктов
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Можно есть сколько угодно
Простые рецепты выпечки из обычных продуктов спасают, когда хочется сладенького. Если вы уже готовили рогалики на минералке, обратите внимание на этот рецепт овсяного печенья.
В его составе всего три продукта. А еще там нет муки и капли жира. Оно очень просто готовится – хоть каждый день пеки.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 200 г
- куриные яйца – 2 шт
- сахар (можно заменить медом) – 1,5 столовые ложки
Способ приготовления:
- Хлопья превратите в муку — в кофемолке. Так текстура готового печенья будет полностью однородной. Но можно оставить кусочками – тогда печенька будут больше напоминать "ежиков".
- Включаем духовку. К овсяной муке добавляем яйца и сахар. Для баланса вкуса можно также положить щепотку соли. Все вымешиваем до однородной массы.
- Противень застилаем пергаментом для выпечки. С помощью двух ложек выкладываем печенье. Оставляйте между ними место – масса еще растечется.
- Ставим противень в духовку. Время приготовления такого печенья – около 20 минут.
Лучше всего есть его уже остывшим. Можно посыпать какао или сахарной пудрой. Идеально подходит к имбирному чаю.