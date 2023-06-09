Гора печенья без муки и жира: рецепт диетической выпечки из трех простых продуктов

Можно есть сколько угодно

Простые рецепты выпечки из обычных продуктов спасают, когда хочется сладенького. Если вы уже готовили рогалики на минералке, обратите внимание на этот рецепт овсяного печенья.

В его составе всего три продукта. А еще там нет муки и капли жира. Оно очень просто готовится – хоть каждый день пеки.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 200 г

куриные яйца – 2 шт

сахар (можно заменить медом) – 1,5 столовые ложки

Способ приготовления:

Хлопья превратите в муку — в кофемолке. Так текстура готового печенья будет полностью однородной. Но можно оставить кусочками – тогда печенька будут больше напоминать "ежиков". Включаем духовку. К овсяной муке добавляем яйца и сахар. Для баланса вкуса можно также положить щепотку соли. Все вымешиваем до однородной массы. Противень застилаем пергаментом для выпечки. С помощью двух ложек выкладываем печенье. Оставляйте между ними место – масса еще растечется. Ставим противень в духовку. Время приготовления такого печенья – около 20 минут.

Лучше всего есть его уже остывшим. Можно посыпать какао или сахарной пудрой. Идеально подходит к имбирному чаю.