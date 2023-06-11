Секретный рецепт паровых котлет от шеф-повара: все дело в одном ингредиенте

Это блюдо, которое захочется есть вновь и вновь

Куриные котлеты любят практически все. Можно ли сделать их еще более нежными? Просто приготовьте их на пару.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рекомендует для большей пользы и вкуса добавлять в фарш натертый кабачок. Готовить такие котлеты просто — вы в этом убедитесь уже после первого приготовления и обязательно захотите повторить.

Как приготовить паровые куриные котлеты с кабачком

Ингредиенты на 12-14 котлет:

800 г куриного фарша;

250 г кабачка;

1 яйцо;

2 ст. л. панировочных сухарей;

1 ст. л. подсолнечного масла;

по вкусу соль и перец.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления куриных паровых котлет. Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Кабачок тщательно помойте и при необходимости срежьте кожуру, достаньте семена. Натрите кабачок на терке с большими отверстиями. Выложите натертые кабачки в миску и добавьте 800 г куриного фарша. Добавьте в миску с массой яйцо, панировочные сухари, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте фарш и сформируйте небольшие котлеты. У вас должно получиться примерно 12-14 штук. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите сформированные котлеты. Налейте в форму воды примерно на высоту 1 см от дна. Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Котлеты готовы, приятного аппетита.

Если же вы пересолили котлеты, их можно спасти. Немного фантазии — и никто даже не догадается о проблеме!