Секретный рецепт паровых котлет от шеф-повара: все дело в одном ингредиенте
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Это блюдо, которое захочется есть вновь и вновь
Куриные котлеты любят практически все. Можно ли сделать их еще более нежными? Просто приготовьте их на пару.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рекомендует для большей пользы и вкуса добавлять в фарш натертый кабачок. Готовить такие котлеты просто — вы в этом убедитесь уже после первого приготовления и обязательно захотите повторить.
Как приготовить паровые куриные котлеты с кабачком
Ингредиенты на 12-14 котлет:
- 800 г куриного фарша;
- 250 г кабачка;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. панировочных сухарей;
- 1 ст. л. подсолнечного масла;
- по вкусу соль и перец.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты для приготовления куриных паровых котлет. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
- Кабачок тщательно помойте и при необходимости срежьте кожуру, достаньте семена.
- Натрите кабачок на терке с большими отверстиями. Выложите натертые кабачки в миску и добавьте 800 г куриного фарша. Добавьте в миску с массой яйцо, панировочные сухари, соль и перец по вкусу.
- Тщательно перемешайте фарш и сформируйте небольшие котлеты. У вас должно получиться примерно 12-14 штук.
- Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите сформированные котлеты.
- Налейте в форму воды примерно на высоту 1 см от дна. Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Котлеты готовы, приятного аппетита.
Если же вы пересолили котлеты, их можно спасти. Немного фантазии — и никто даже не догадается о проблеме!