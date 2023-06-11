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Секретный рецепт паровых котлет от шеф-повара: все дело в одном ингредиенте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Потрясающие куриные котлеты с кабачком на пару
Потрясающие куриные котлеты с кабачком на пару. Фото cesmak.info

Это блюдо, которое захочется есть вновь и вновь

Куриные котлеты любят практически все. Можно ли сделать их еще более нежными? Просто приготовьте их на пару.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рекомендует для большей пользы и вкуса добавлять в фарш натертый кабачок. Готовить такие котлеты просто — вы в этом убедитесь уже после первого приготовления и обязательно захотите повторить.

Как приготовить паровые куриные котлеты с кабачком

Ингредиенты на 12-14 котлет:

  • 800 г куриного фарша;
  • 250 г кабачка;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. панировочных сухарей;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла;
  • по вкусу соль и перец.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления куриных паровых котлет. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
  2. Кабачок тщательно помойте и при необходимости срежьте кожуру, достаньте семена.
  3. Натрите кабачок на терке с большими отверстиями. Выложите натертые кабачки в миску и добавьте 800 г куриного фарша. Добавьте в миску с массой яйцо, панировочные сухари, соль и перец по вкусу.
  4. Тщательно перемешайте фарш и сформируйте небольшие котлеты. У вас должно получиться примерно 12-14 штук.
  5. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите сформированные котлеты.
  6. Налейте в форму воды примерно на высоту 1 см от дна. Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Котлеты готовы, приятного аппетита.

Если же вы пересолили котлеты, их можно спасти. Немного фантазии — и никто даже не догадается о проблеме!

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