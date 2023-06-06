Не выбрасывайте пересоленные котлеты: что делать, если блюдо безнадежно испорчено

Немного фантазии — и можно спасти даже пересоленное блюдо

Вкусные котлеты – одно из самых любимых блюд. Конечно, у каждого есть свои рецепты приготовления.

Одно из самых главных умений – добавить в фарш правильное количество соли, ведь неправильно рассчитать количество соли может даже опытный кулинар. А вот если котлетный фарш оказался пересоленным, это обнаружится только когда приготовлена целая гора котлет. Вместе с Рrostoway поделимся советами профессионалов, как исправить ситуацию и спасти пересоленное блюдо.

Что делать с пересоленными котлетами

Для первого способа спасения котлетам нужно почистить и нарезать кусочками картофель. После этого нужно поместить ее на сковороду, добавить туда пересоленные котлеты, сливочное масло и немного воды.

Добавьте зелень, специи по своему вкусу. Накройте блюдо крышкой и потушите до тех пор, пока не приготовится картофель. Он впитает у себя лишнюю соль, а вы получите полноценное блюдо. Приятного аппетита!

Для пересоленных котлет можно приготовить вкусный соус. Для этого возьмите сметану, очищенные томаты, специи, 1 ст. л. муки и хорошо перемешайте ингредиенты до однородной массы. По понятным причинам соль не добавляйте.

Поместите на сковороду котлеты и залейте их соусом. Тушите блюдо до готовности. Приятного аппетита!

Как вариант спасения котлет – измельчите их, добавьте сырой рис и томатную пасту, залейте водой и тушите до готовности риса. В результате у вас получится блюдо, напоминающее то плов, то макароны по-флотски.

Убрать излишки соли поможет еще один способ. Поместите котлеты в пароварку или подержите пару минут 20-30, и ваши котлеты станут вкусными!

А превратить котлеты в кулинарный шедевр можно с помощью одного ингредиента. Попробуйте — и вам точно понравится!