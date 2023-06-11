Секретний рецепт парових котлет від шеф-кухаря: вся справа в одному інгредієнті

Ця страва, яка захочеться їсти знову і знову

Курячі котлети люблять майже всі. Чи можна зробити їх ще ніжнішими? Просто приготуйте їх на пару.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко рекомендує для більшої користі та смаку додавати у фарш натертий кабачок. Готувати такі котлети просто – ви в цьому переконаєтесь вже після першого приготування та обов’язково захочете повторити.

Як приготувати парові курячі котлети з кабачком.

Інгредієнти на 12-14 котлет:

800 г курячого фаршу;

250 г кабачка;

1 яйце;

2 ст. л. панірувальних сухарів;

1 ст. л. соняшникової олії;

за смаком сіль та перець.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування курячих парових котлет. Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів. Кабачок ретельно помийте і при необхідності зріжте шкірку, дістаньте насіння. Натріть кабачок на тертці з великими отворами. Викладіть натерті кабачки в миску та додайте 800 г курячого фаршу. Додайте в миску з масою яйце, панірувальні сухарі, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте фарш та сформуйте невеликі котлети. У вас має вийти приблизно 12-14 штук. Форму для запікання змастіть олією і викладіть сформовані котлети. Налийте у форму води приблизно на висоту 1 см від дна. Накрийте фольгою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Котлети готові, приємного апетиту.

Якщо ви пересолили котлети, їх можна врятувати. Небагато фантазії — і ніхто навіть не здогадається про проблему!