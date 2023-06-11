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Секретний рецепт парових котлет від шеф-кухаря: вся справа в одному інгредієнті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливі курячі котлети з кабачком на пару
Приголомшливі курячі котлети з кабачком на пару. Фото cesmak.info

Ця страва, яка захочеться їсти знову і знову

Курячі котлети люблять майже всі. Чи можна зробити їх ще ніжнішими? Просто приготуйте їх на пару.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко рекомендує для більшої користі та смаку додавати у фарш натертий кабачок. Готувати такі котлети просто – ви в цьому переконаєтесь вже після першого приготування та обов’язково захочете повторити.

Як приготувати парові курячі котлети з кабачком.

Інгредієнти на 12-14 котлет:

  • 800 г курячого фаршу;
  • 250 г кабачка;
  • 1 яйце;
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 1 ст. л. соняшникової олії;
  • за смаком сіль та перець.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування курячих парових котлет. Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів.
  2. Кабачок ретельно помийте і при необхідності зріжте шкірку, дістаньте насіння.
  3. Натріть кабачок на тертці з великими отворами. Викладіть натерті кабачки в миску та додайте 800 г курячого фаршу. Додайте в миску з масою яйце, панірувальні сухарі, сіль та перець за смаком.
  4. Ретельно перемішайте фарш та сформуйте невеликі котлети. У вас має вийти приблизно 12-14 штук.
  5. Форму для запікання змастіть олією і викладіть сформовані котлети.
  6. Налийте у форму води приблизно на висоту 1 см від дна. Накрийте фольгою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Котлети готові, приємного апетиту.

Якщо ви пересолили котлети, їх можна врятувати. Небагато фантазії — і ніхто навіть не здогадається про проблему!

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