Секретний рецепт парових котлет від шеф-кухаря: вся справа в одному інгредієнті
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Ця страва, яка захочеться їсти знову і знову
Курячі котлети люблять майже всі. Чи можна зробити їх ще ніжнішими? Просто приготуйте їх на пару.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко рекомендує для більшої користі та смаку додавати у фарш натертий кабачок. Готувати такі котлети просто – ви в цьому переконаєтесь вже після першого приготування та обов’язково захочете повторити.
Як приготувати парові курячі котлети з кабачком.
Інгредієнти на 12-14 котлет:
- 800 г курячого фаршу;
- 250 г кабачка;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. панірувальних сухарів;
- 1 ст. л. соняшникової олії;
- за смаком сіль та перець.
Спосіб приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти для приготування курячих парових котлет. Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів.
- Кабачок ретельно помийте і при необхідності зріжте шкірку, дістаньте насіння.
- Натріть кабачок на тертці з великими отворами. Викладіть натерті кабачки в миску та додайте 800 г курячого фаршу. Додайте в миску з масою яйце, панірувальні сухарі, сіль та перець за смаком.
- Ретельно перемішайте фарш та сформуйте невеликі котлети. У вас має вийти приблизно 12-14 штук.
- Форму для запікання змастіть олією і викладіть сформовані котлети.
- Налийте у форму води приблизно на висоту 1 см від дна. Накрийте фольгою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Котлети готові, приємного апетиту.
Якщо ви пересолили котлети, їх можна врятувати. Небагато фантазії — і ніхто навіть не здогадається про проблему!