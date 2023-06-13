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Домашние будут целовать вам руки, если приготовите этот пирог с ревенем

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эта выпечка получается невероятной
Эта выпечка получается невероятной. Фото goodhouse.com.ua

Мягкая кислинка удачно сочетается со вкусом творожного теста.

Если вы уже готовили пирог с клубникой на сковороде, обратите внимание на этот рецепт сладкой выпечки с ревенем. Секрет даже не в начинке, а во вкусном творожном тесте.

Оно гармонично подчеркивает кислую начинку. Рецептом поделились на портале"Советница".

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 250 г ревеня
  • 300 г муки
  • 200 г сахара
  • 3 средних яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • щепотка ванилина
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Почищенный ревень нарезаем небольшими дольками (1-1,5 см). Для теста соединяем муку, разрыхлитель и соль.
  2. В посуду для взбивания кладем размягченное масло, сахар и ванилин. Взбиваем миксером до пышности. По одному добавляем яйца, взбивая после каждого.
  3. Добавляем творог. Если он зернистый, продукт следует предварительно перекрутить дважды на мясорубке.
  4. Все размешиваем до однородности. Всыпаем муку, перемешиваем – получается однородное, нежное и рыхлое кексовое тесто.
  5. Форму для выпечки застилаем пергаментом. Выкладываем тесто, разравниваем. Сверху распределяем ревень.
  6. Выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке на среднем уровне. Время приготовления – около 45–50 мин.

Пирог получается очень вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как готовить имбирное мороженое.

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#Рецепт #Пирог #Выпечка #Ревень