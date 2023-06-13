Домашние будут целовать вам руки, если приготовите этот пирог с ревенем
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Мягкая кислинка удачно сочетается со вкусом творожного теста.
Если вы уже готовили пирог с клубникой на сковороде, обратите внимание на этот рецепт сладкой выпечки с ревенем. Секрет даже не в начинке, а во вкусном творожном тесте.
Оно гармонично подчеркивает кислую начинку. Рецептом поделились на портале"Советница".
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 250 г ревеня
- 300 г муки
- 200 г сахара
- 3 средних яйца
- 100 г сливочного масла
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- щепотка ванилина
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Почищенный ревень нарезаем небольшими дольками (1-1,5 см). Для теста соединяем муку, разрыхлитель и соль.
- В посуду для взбивания кладем размягченное масло, сахар и ванилин. Взбиваем миксером до пышности. По одному добавляем яйца, взбивая после каждого.
- Добавляем творог. Если он зернистый, продукт следует предварительно перекрутить дважды на мясорубке.
- Все размешиваем до однородности. Всыпаем муку, перемешиваем – получается однородное, нежное и рыхлое кексовое тесто.
- Форму для выпечки застилаем пергаментом. Выкладываем тесто, разравниваем. Сверху распределяем ревень.
- Выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке на среднем уровне. Время приготовления – около 45–50 мин.
Пирог получается очень вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как готовить имбирное мороженое.