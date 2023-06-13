Домашние будут целовать вам руки, если приготовите этот пирог с ревенем

Мягкая кислинка удачно сочетается со вкусом творожного теста.

Если вы уже готовили пирог с клубникой на сковороде, обратите внимание на этот рецепт сладкой выпечки с ревенем. Секрет даже не в начинке, а во вкусном творожном тесте.

Оно гармонично подчеркивает кислую начинку. Рецептом поделились на портале"Советница".

Ингредиенты:

200 г творога

250 г ревеня

300 г муки

200 г сахара

3 средних яйца

100 г сливочного масла

2 чайные ложки разрыхлителя

щепотка ванилина

щепотка соли

Способ приготовления:

Почищенный ревень нарезаем небольшими дольками (1-1,5 см). Для теста соединяем муку, разрыхлитель и соль. В посуду для взбивания кладем размягченное масло, сахар и ванилин. Взбиваем миксером до пышности. По одному добавляем яйца, взбивая после каждого. Добавляем творог. Если он зернистый, продукт следует предварительно перекрутить дважды на мясорубке. Все размешиваем до однородности. Всыпаем муку, перемешиваем – получается однородное, нежное и рыхлое кексовое тесто. Форму для выпечки застилаем пергаментом. Выкладываем тесто, разравниваем. Сверху распределяем ревень. Выпекаем пирог в разогретой до 170 градусов духовке на среднем уровне. Время приготовления – около 45–50 мин.

Пирог получается очень вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как готовить имбирное мороженое.