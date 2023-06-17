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Дети забудут о шоколаде и мороженом: рецепт хрустящих орехов в карамели

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая вкусняшка точно заслуживает оваций
Такая вкусняшка точно заслуживает оваций. Фото shuba.life

Необычный десерт всего за двадцать минут!

Если вы любите что-нибудь жевать на ходу, то этот рецепт именно для вас. Сегодня мы приготовим невероятно вкусный десерт - грецкие орехи в карамели с корицей.

Такая вкуснятина по рецепту Shuba идеально подходит для прогулки или для кино-ужина с друзьями. Приготовить такой десерт абсолютно несложно — все ингредиенты точно есть у вас на кухне. Вам необходимо просто выделить 20 минут времени.

Как приготовить грецкие орехи в карамели с корицей

Ингредиенты на 4 порции:

  • грецкие орехи очищенные — 300 г;
  • масло сливочное — 30 г;
  • сахар — 250 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • вода — 50 г;
  • корица молотая — 5 г.

Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 180°C. Целые ядра орехов выложите ровным слоем на противень, застеленный фольгой. Поместите в духовку и подсушите в течение 10 минут, перевернув один раз.
  2. В кастрюле с толстым дном растопите масло, добавьте сахар, ванильный сахар и воду. Нагревайте на умеренном огне, помешивая, до получения карамельной массы (около 8-10 минут).
  3. Снимите кастрюлю с огня, добавьте орехи и корицу и хорошо перемешайте. Выложите орехи ровным слоем на противень с фольгой и дайте им остыть.

А вы знали, что орехи можно легко очистить без скорлупы на кухне? Для этого вам нужно лишь немножко проварить.

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#Рецепт #Орехи #Готовим дома