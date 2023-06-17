Дети забудут о шоколаде и мороженом: рецепт хрустящих орехов в карамели

Необычный десерт всего за двадцать минут!

Если вы любите что-нибудь жевать на ходу, то этот рецепт именно для вас. Сегодня мы приготовим невероятно вкусный десерт - грецкие орехи в карамели с корицей.

Такая вкуснятина по рецепту Shuba идеально подходит для прогулки или для кино-ужина с друзьями. Приготовить такой десерт абсолютно несложно — все ингредиенты точно есть у вас на кухне. Вам необходимо просто выделить 20 минут времени.

Как приготовить грецкие орехи в карамели с корицей

Ингредиенты на 4 порции:

грецкие орехи очищенные — 300 г;

масло сливочное — 30 г;

сахар — 250 г;

сахар ванильный — 10 г;

вода — 50 г;

корица молотая — 5 г.

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 180°C. Целые ядра орехов выложите ровным слоем на противень, застеленный фольгой. Поместите в духовку и подсушите в течение 10 минут, перевернув один раз. В кастрюле с толстым дном растопите масло, добавьте сахар, ванильный сахар и воду. Нагревайте на умеренном огне, помешивая, до получения карамельной массы (около 8-10 минут). Снимите кастрюлю с огня, добавьте орехи и корицу и хорошо перемешайте. Выложите орехи ровным слоем на противень с фольгой и дайте им остыть.

А вы знали, что орехи можно легко очистить без скорлупы на кухне? Для этого вам нужно лишь немножко проварить.