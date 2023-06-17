Дети забудут о шоколаде и мороженом: рецепт хрустящих орехов в карамели
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Необычный десерт всего за двадцать минут!
Если вы любите что-нибудь жевать на ходу, то этот рецепт именно для вас. Сегодня мы приготовим невероятно вкусный десерт - грецкие орехи в карамели с корицей.
Такая вкуснятина по рецепту Shuba идеально подходит для прогулки или для кино-ужина с друзьями. Приготовить такой десерт абсолютно несложно — все ингредиенты точно есть у вас на кухне. Вам необходимо просто выделить 20 минут времени.
Как приготовить грецкие орехи в карамели с корицей
Ингредиенты на 4 порции:
- грецкие орехи очищенные — 300 г;
- масло сливочное — 30 г;
- сахар — 250 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- вода — 50 г;
- корица молотая — 5 г.
Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 180°C. Целые ядра орехов выложите ровным слоем на противень, застеленный фольгой. Поместите в духовку и подсушите в течение 10 минут, перевернув один раз.
- В кастрюле с толстым дном растопите масло, добавьте сахар, ванильный сахар и воду. Нагревайте на умеренном огне, помешивая, до получения карамельной массы (около 8-10 минут).
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте орехи и корицу и хорошо перемешайте. Выложите орехи ровным слоем на противень с фольгой и дайте им остыть.
А вы знали, что орехи можно легко очистить без скорлупы на кухне? Для этого вам нужно лишь немножко проварить.